Caminhada Rosa do Bem: Fundo Social é um dos pontos de troca do vale-camiseta

O Fundo Social de Solidariedade de Americana é um dos pontos de troca de alimentos pelo vale-camiseta para a 15ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, que será realizada pelo Rosa do Bem no próximo domingo, dia 19 de outubro, com concentração a partir das 8h, na Avenida Brasil.

Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar o vale por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Todos os alimentos trocados pelo Fundo Social serão doados pelo Rosa do Bem para o próprio órgão, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Ele fica localizado na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim Glória, e funciona de segunda-feira, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h.

“É sempre uma satisfação participar dessa corrente do bem e ser novamente um dos pontos de troca do vale-camiseta do Rosa do Bem. Agradecemos à Fernanda Meneghel por mais um ano de parceria com o Fundo Social, que torna possível a arrecadação de alimentos destinados às famílias em situação de vulnerabilidade em nossa cidade. Além de levar conscientização sobre o câncer de mama, essa mobilização também reforça o espírito solidário e humano que tanto nos inspira”, destaca a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, 1293. A atividade faz parte das ações da campanha do Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, no dia 19, no local do evento, em estrutura que será montada pelo Rosa do Bem dentro do CCL, como nos anos anteriores. Mais informações podem ser obtidas por meio do Instagram: @rosadobem.oficial

