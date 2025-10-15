A Uber atualizou os critérios e a lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Uber Black para 2026, causando indignação entre motoristas que investiram em modelos agora banidos.

Na última quinta-feira (9), a Uber anunciou uma mudança drástica nas regras para suas categorias mais caras. A medida, que entra em vigor a partir de 2026, afeta diretamente modelos populares, levando motoristas que fizeram altos investimentos a protestar.

Os carros banidos da Uber Black e Comfort

Três modelos bastante utilizados por motoristas foram os mais atingidos pelas novas regras. A Uber não forneceu uma explicação oficial para a exclusão dos veículos da lista.

Outras exclusões e novos requisitos

A partir de janeiro de 2026, outros modelos também deixarão de ser aceitos: Chery Tiggo 3X, Peugeot e-2008, Chery Tiggo 3, Hyundai Kona Hybrid, JAC Motors J3 Turin e JAC Motors iEV 40.

Requisitos para Uber Black (A partir de janeiro de 2026)

Ar-condicionado e quatro portas.

Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco.

Mais de 100 viagens concluídas.

Nota mínima de 4,85 estrelas.

Requisitos para Uber Comfort (A partir de julho de 2026)

Ar-condicionado e quatro portas.

Mais de 100 viagens concluídas.

Nota mínima: 4,85 para grandes capitais (Brasília, Curitiba, Porto Alegre, etc.) e 4,80 para as demais cidades.

Revolta e prejuízo dos motoristas

As mudanças geraram insatisfação imediata na comunidade de motoristas por aplicativo. Muitos relatam que a decisão unilateral da Uber desestrutura seu planejamento financeiro.

