Zé Dirceu em Sumaré- a cidade vai receber um novo espaço de diálogo e reflexão sobre o Brasil e o cenário político atual. Trata-se da “Parada Política”, projeto idealizado pelo ex-Presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza, com convidados. O evento periódico promete reunir personalidades da política, da cultura, da música e das artes para debater, de forma leve e acessível, temas que fazem parte da vida de todos nós.

A proposta é aproximar o público de diferentes visões e experiências, criando um ambiente plural, democrático e de troca de ideias. Com isso, Willian Souza, liderança política de Sumaré, busca fortalecer o debate público e incentivar a participação popular na construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

“A Parada Política nasce com o propósito de mostrar que é possível discutir política de forma respeitosa, popular e interessante. Queremos trazer gente da esquerda, do centro e da direita para conversar sobre o Brasil que queremos, com leveza e diálogo”, explica Souza.

A primeira edição do evento contará com a presença do ex-Ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Para participar não é necessário inscrição. O encontro é gratuito e aberto ao público em geral.

📅 Serviço

Evento: Parada Política com Willian Souza e Convidados

Tema: O Brasil de hoje!

Convidado: Zé Dirceu

Data: 16/10/2025 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Sede do PT Sumaré – Avenida Soma, 395 – Pq. Manoel de Vasconcelos – Sumaré/SP

Entrada: Gratuita

Mais informações: 19 99658-5283

