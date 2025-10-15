Sumaré: mantida presa mulher acusada de matar marido com chave de fenda

Decisão da Justiça reforça postura contra crime hediondo no Parque das Nações

Leia Mais notícias da cidade e região

A Justiça de Sumaré decidiu manter presa uma mulher de 36 anos acusada de matar o próprio companheiro com um golpe de chave de fenda no peito. O crime ocorreu durante uma discussão no domingo (12) na Rua Manágua, no Parque das Nações. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira (13), um dia após a prisão em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com informações, o crime é investigado como homicídio doloso e a Justiça determinou prisão temporária de 30 dias, que pode ser prorrogada por igual período, considerando a gravidade do ato. A suspeita permanece presa na Cadeia Feminina de Monte Mor, enquanto a Polícia Civil conduz o inquérito criminal.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 17h30 para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os PMs encontraram a mulher coberta de sangue ao lado do companheiro, J.C.N., de 41 anos, já sem vida. Ela teria confessado que atingiu o peito da vítima com uma chave de fenda, alegando se defender de agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito ainda na residência. A decisão da Justiça de manter a suspeita presa enquanto o caso é investigado garante que o processo legal seja conduzido com responsabilidade e atenção à gravidade do crime.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP