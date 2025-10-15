Uma dupla acusada de roubar notas antigas na região central de Santa Bárbara d’Oeste causou um salseiro no centro da cidade no final da manhã da quarta-feira. O caso começou ao lado do Mercadão da cidade e foi acabar depois de perseguição por viaturas da GM. O dono da casa que foi assaltada reconheceu que foram levadas as notas.

Os GMs acionaram os sinais sonoros depois que a dupla decidiu pela fuga.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP EQUIPE 01 .📍DATA: 13/10/2025 .📍HORA: 11H09 .📍LOCAL: Rua Frei Raimundo Lui,28, Vila Aparecida

🛑 Furto qualificado em residência

Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Floriano Peixoto próximo ao Mercadão da Cidade, sentido centro, deparou com o veículo Brava na cor cinza, no contrafluxo de direção, com dois indivíduos, sendo o condutor cometendo uma infração de trânsito.



Diante dos fatos, a equipe acionou o sistema sonoro e luminoso da viatura para realização da abordagem, não foi respeitado pelo condutor E.A.G. desempregado de 37 anos que começou a se evadir em alta velocidade por diversas ruas do bairro Siqueira Campos, não respeitando a sinalização de parada obrigatória nos cruzamentos e colocando diversas vidas e veículos em grande risco. Durante o acompanhamento, foi observado claramente os ocupantes do veículo Fiat Brava dispensaram uma caixa na cor branca na via pública, sito rua Dom João XI, pelo bairro Siqueira Campos.

O veículo em seguida foi abordado pela rua Braz Cubas. Em busca pessoal foi localizado em poder do passageiro , três cédulas antigas de dinheiro brasileiro sem valor monetário, típicas de colecionadores. Em ato contínuo, foi realizado busca veicular fo localizado 2 aparelhos celulares da marca Motorola danificados no banco dianteiro e no banco traseiro do veículo, uma TV de 55 polegadas. Em diálogo com os envolvidos informaram terem se evadido pela fata de licenciamento do veículo Abordado.

Em relação a procedência dos equipamentos ora citados, não souberam informar. Ao retornar pelo local que fora dispensado a caixa branca, foi constatado que havia no seu interior diversas cédulas antigas de dinheiro brasileiro sem valor monetário, típicas de colecionadores.

Ante ao exposto, foi acionado o serviço de guincho para condução do veículo até o 1° Distrito Policial, sendo apresentado juntamente com os envolvidos 01 e 02 e os objetos sem procedência comprovada. Durante a apresentação da ocorrência, fomos informados pela Escrivã de Polícia que a Polícia Militar havia acionado a Polícia Científica para perícia em uma residência pela Vila Aparecida, que acabara por ser vítima de furto, mediante rompimento de obstáculos, sendo que dentre os objetivos furtados, se encontrava uma TV de 55 polegadas.

Em contato com a vítima do referido furto qualificado, o mesmo informou que nesta data ao chegar por sua residência por volta das 11h45, constatou o portão da residência danificado e com as travas rompidas, bem como a janela da sala nas mesmas condições. Ao checar o que havia ocorrido, percebeu a falta de alguns pertences, como uma TV de 55 polegadas, um notebook, uma bicicleta aro 29 na cor verde fluorescente e cédulas antigas de dinheiro brasileiro sem valor monetário no qual o mesmo coleciona.

A vítima compareceu ao 1° Distrito Policial, onde de pronto reconheceu sem sombra de dúvidas a TV e as cédulas como de sua propriedade. A autoridade policial deliberou a lavratura do BO PC e termo de exibição, apreensão e entrega, bem como ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto qualificado, por rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, ficando os envolvidos 01 e 02 a disposição da justiça. Veículo 01 conduzido ao Pátio Único pelo guincho local e os pertences restituídos a vítima, sendo a mesma liberada em seguida.

