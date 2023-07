Caminhão “entala” ao tentar fazer curva próximo à cadeia de Americana

Um caminhão ficou “entalado” ao tentar seguir por uma subida próximo ao Centro de Detenção Provisória de Americana, na Avenida João Nicolau Abdalla. A imagem foi enviada por um leitor do NM na tarde desta quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: Caminhão carregado com areia tomba na Av Europa, em Americana

A complicação com o veículo interditou a via sentido Zanaga, os carros precisaram desviar do caminhão. A situação curiosa não durou muito tempo. Segundo a Guarda Municipal, quando as equipes foram averiguar a situação, o motorista já havia conseguido retirar o veículo da complicação.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP