Uma caminhão carregado com areia tombou na Av. Europa, acesso para a Av. Bandeirantes na manhã desta quarta feira(05). O motorista sofreu apenas ferimentos leves.

A via segue interditada, aguardando o serviço de reboque que irá remover o caminhão. O proprietário da carga irá providenciar a retirada da areia do local. Ainda não há previsão para a liberação da via.

