A minutos de Americana, Petrobrás é flagrada lançando material químico no ar

A Replan, fábrica da Petrobrás localizada em Paulínia, foi multada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em R$ 137 mil.

Moradores teriam denunciado após observarem um pó cinza em suspensão e no solo de vias públicas, casas e veículos.

Técnicos da CETESB verificaram em quatro bairros e confirmaram o problema. Após análise meteorológica da qualidade do ar foi possível constatar que o material foi lançado durante o craqueamento catalítico fluidizado, que é uma etapa do refino.

De acordo com o INCA, o petróleo possui benzeno, tolueno e xileno, três compostos altamente cancerígenos.

O caso ocorreu no dia 12 de junho e além da multa a Petrobrás tem 30 dias para adotar medidas para solucionar o problema. No entanto essa não é a primeira vez que a empresa é multada pelo mesmo caso. Numa rápida pesquisa identificamos penalidades em 1999, 2017, 2019, 2022 e esta, superando os R$ 4,3 milhões.

Essa unidade é a maior refinaria do país, produz 30% de todo o combustível brasileiro — cerca de 3,1 milhões de barris por mês — e abastece os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rondônia, Acre e Tocantins com Diesel S10, Gasolina, Gás de Cozinha, Querosene de aviação, Bunker, Propeno e Asfalto.

A indústria fica a 700m do Rio Atibaia, que deságua na Represa Salto Grande.

