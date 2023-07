Resultados. Natação estreia com 4 medalhas de ouro nos Jogos Regionais

A natação americanense estreou com sucesso nos 65º Jogos Regionais, em Mococa. Foram quatro medalhas de ouro nesta quarta-feira (5), terceiro dia de competições gerais.

A nadadora Manuela Ballan Sega conquistou ouro nos 100 metros livre e prata nas categorias 100 metros peito e 50 metros peito.

Thays Lira dos Santos chegou em primeiro lugar nos 200 metros borboleta e nos 800 metros livre.

Isabela Vitor Piragine foi ouro nos 200 metros costas.

No masculino, Rafael Rocha ficou com o bronze nos 100 metros livre e João Guilherme Bodemeier, bronze nos 1500 metros livre. Já nos 4×50 metros medley misto, Americana garantiu medalha de prata.

“Um primeiro dia de competição muito positivo, no qual obtivemos melhores marcas pessoais e resultados expressivos. Estamos brigando na parte de cima da colocação geral e esperamos bons resultados na etapa desta quinta-feira”, comemorou o treinador Pedro Lucarelli.

Bronze no ciclismo

No ciclismo, na categoria velocidade por equipes, Carol Borges e Simone Pontello Lima ficaram na terceira colocação, com a medalha de bronze.

“Continuamos vibrando com os ótimos resultados dos nossos atletas. Vamos manter essa corrente de torcida e positivismo para conquistarmos mais medalhas para Americana”, disse o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

Ciclismo, Vôlei e Futsal entram em ação no terceiro dia de Jogos Regionais

As equipes de Ciclismo, Vôlei Feminino e Masculino e de Futsal Masculino representam Santa Bárbara d’Oeste no terceiro dia de competições dos Jogos Regionais, em Mococa. O Vôlei Feminino segue com 100% de aproveitamento e está classificado para a fase final dos Jogos.

Conforme boletim, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 11ª posição na classificação geral, com 2 medalhas de bronze conquistadas no Badminton.

Confira os últimos resultados e os próximos confrontos de Santa Bárbara nos Jogos:

Ciclismo Masculino

Provas de resistência disputadas nesta quarta-feira (5), com Sidnei Fernandes em 8º e Paulo Cerqueira em 13º. Na classificação parcial por equipes, Santa Bárbara d’Oeste está na 5ª posição.

Vôlei Feminino (até 21 anos)

Terça-feira (4) – Santa Bárbara d’Oeste 2×0 Leme

Quarta-feira (5) – Santa Bárbara d’Oeste 2×0 Aguaí

Futsal Masculino Livre

Quarta-feira (5) – Santa Bárbara d’Oeste 3×3 Amparo

Quinta-feira (6), às 17h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Caconde

Vôlei Masculino Livre

Quarta-feira (5), 18h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Limeira

Basquete Masculino (até 21 anos)

Quinta-feira (6), 8h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Leme

Sexta-feira (6), 8h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Indaiatuba

Futsal Feminino Livre

Quinta-feira (6), 8h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Rio Claro

Futebol Masculino

Quinta-feira (6), 9h45 – Santa Bárbara d’Oeste x Vinhedo

Ginástica Artística

Competições a partir de quinta-feira (6), em São José do Rio Pardo

Karatê Feminino Livre

Competições a partir de quinta-feira (6)

Karatê Masculino Livre

Competições a partir de quinta-feira (6)

Handebol Masculino (até 21 anos)

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Mococa, Rio Claro e São José do Rio Pardo

Jogos a partir de quinta-feira (6)

Biribol

Sexta-feira (7), 14 horas – Santa Bárbara d’Oeste x São José do Rio Pardo

Sexta-feira (7), 15h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Casa Branca

Judô Masculino

Torneio por equipes – Santa Bárbara d’Oeste x Santo Antônio do Jardim

Competições a partir de domingo (9)

Vôlei de Praia Masculino

Santa Bárbara d’Oeste, Santa Gertrudes, Jaguariúna e Mogi Guaçu

Competições a partir de domingo (9)

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento