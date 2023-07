Vanessa da Mata faz show gratuito na Lagoa do Taquaral neste domingo

Vanessa da Mata trás para o público o show de sua nova turnê, com canções inéditas, os maiores sucessos dos 20 anos de carreira e releituras das músicas “Boa Sorte”, “Ai, Ai, Ai…”, “Não Me Deixe Só” e “Amado”. Ao todo 10 artistas se apresentarão a partir das 16h com entrada gratuita.

No local também haverá uma feira de produtos artesanais realizada por 20 mulheres artistas, artesãs, confeiteiras e empreendedoras.

Serviço

Festival Palco Delas

Data: domingo, 9 de julho, a partir das 16h

Local: Concha Acústica do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral)

Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado, 1671, Parque Taquaral

Entrada: gratuita

