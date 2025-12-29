Cada R$400 em compras podem ser trocados por um número da sorte; cadastro dos cupons segue até as 22h de domingo, dia 4 de janeiro

A campanha “Aqui o Natal Acontece”, promovida pelo Tivoli Shopping, entrou em sua reta final e os clientes têm até as 22h deste domingo, dia 04 de janeiro, para cadastrar seus números da sorte e participar do sorteio de um carro zero quilômetro automático. O sorteio será no dia 7 de janeiro, pela Loteria Federal e o resultado será divulgado oficialmente pelo shopping no dia 8.

Este ano, o Tivoli sorteará um Citroën C3 You Automático em sua campanha de Natal. Para participar é simples: a cada R$400 em compras, é possível garantir um número da sorte, somando notas fiscais de diferentes lojas.

O cadastro dos cupons pode ser feito de duas formas:

pelo site promocao.tivolishopping.com.br

presencialmente no balcão de atendimento, localizado em frente às Casas Bahia

Clientes cadastrados no programa Tivoli Mais seguem com vantagem exclusiva e recebem três números da sorte a cada R$400 em compras, aumentando as chances de concorrer ao prêmio.

Com o encerramento do prazo se aproximando, o Tivoli Shopping convida o público a aproveitar os últimos dias para participar da campanha e reforça seu compromisso em promover ações que unem experiência, emoção e relacionamento com a comunidade. “Estamos na reta final de uma campanha que foi pensada para oferecer experiências, encantamento e vantagens reais para os nossos clientes. Agora é o momento de conferir os cupons, garantir o cadastro e torcer pelo sorteio”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Tivoli terá horário especial de funcionamento

O Tivoli Shopping terá horário especial de funcionamento nesta última semana de 2025. Nesta segunda e terça-feira, dias 29 e 30 de dezembro, o shopping funcionará normalmente até às 22h. Na quarta-feira (31/12) o funcionamento será das 10h às 17h.

Na quinta-feira, dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, enquanto as operações de alimentação e lazer poderão funcionar de forma facultativa a partir das 12h.

Campanha de Natal Tivoli Shopping

Até 22h do dia 04/01/2026

A cada R$400 em compras = 1 número da sorte

Tivoli Mais: 3 números da sorte por R$400

Prêmio: Citroën C3 You Automático

Horário Tivoli Shopping

Segunda e terça-feira (29 e 30/12): lojas e quiosques das 10h às 22h | alimentação e lazer das 11h às 22h

Dia 31/12: das 10h às 17h

Dia 01/01: lojas fechadas | alimentação e lazer facultativos a partir das 12h

A partir de 02/01/26: horário normal (lojas e quiosques das 10h às 22h | alimentação e lazer das 11h às 22h)