De janeiro a novembro de 2025, foram fechados 47 contratos, atingindo o valor total de R$ 709.550,00.

De 2020 a 2025, foram 232 contratos fechados, com um total de R$ 3,5 milhões negociados.

“Essa ajuda do Banco do Povo aos MEIs e microempreendedores de nossa cidade é importante para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Banco do Povo Paulista tem várias linhas de crédito, que atendem segmentos específicos como trabalhadores informais, pessoas jurídicas registradas como MEI, ME, Ltda, Eireli, motofretista com CNPJ, microfranquias e produtores rurais, independentemente de possuírem CNPJ ou não.

Os limites de crédito dependem do perfil de cada empreendedor e podem variar de R$ 200,00 a R$ 21 mil, com taxas de juros subsidiados que vão de 0,34% a 0,5% ao mês.

Quem estiver interessado em obter uma linha de crédito junto ao Banco do Povo deve procurar a agência de Americana, que conta com profissionais treinados para atender os empreendedores e fazer as simulações de acordo com o perfil e disponibilidade financeira.

O Banco do Povo em Americana fica na Rua Anhanguera, nº 40, no Centro. Os telefones para contato são 3475-3560 e 3475-3561. E o e-mail é o [email protected] .