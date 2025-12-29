A virada do ano é um dos momentos mais simbólicos do calendário. Ao longo da história, diferentes culturas criaram celebrações para marcar o encerramento de um ciclo e a abertura de outro, sempre com o mesmo propósito: agradecer o que passou, aprender com os desafios e plantar intenções para o futuro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo a oraculista do Astrolink, Juliana Viveiros, o Ano Novo de 2026 carrega uma energia especialmente propícia para renovação e alinhamento interior. “Quando iniciamos o ano com consciência, presença e intenção clara, criamos um campo energético favorável para manifestar mudanças reais ao longo dos meses seguintes”, explica.

Por isso, rituais de limpeza energética, conexão espiritual e foco emocional ganham ainda mais força neste momento. Eles ajudam a organizar pensamentos, alinhar desejos e direcionar a energia para aquilo que realmente importa.

Além dos rituais, Juliana reforça a importância de compreender as energias individuais de cada pessoa. “O mapa astral personalizado é uma ferramenta essencial para entender como o novo ano se manifesta na sua vida, facilitando escolhas mais alinhadas ao seu propósito”, orienta. Essas leituras podem ser encontradas no Guia Astrológico do Astrolink, com previsões completas para 2026.

Rituais para a virada do ano de 2026

Existem diferentes formas de ritualizar a chegada de 2026. A recomendação de Juliana Viveiros é escolher práticas que façam sentido para você ou combinar mais de uma, criando um momento único de conexão, celebração e introspecção.

Ritual de prosperidade para 2026

Indicado para quem deseja abrir caminhos financeiros e atrair abundância ao longo do ano.

Material

7 grãos de arroz cru

7 moedas douradas

1 copo com água

1 prato branco

Como fazer

No dia 31 de dezembro, organize o arroz e as moedas sobre o prato branco e coloque-o no centro da mesa da ceia. Enquanto isso, mentalize prosperidade, segurança financeira e multiplicação de recursos em 2026. Após a ceia, despeje a água em um vaso de plantas e guarde as moedas na carteira, como um amuleto de abundância.

Ritual de amor para 2026

Voltado tanto para quem deseja atrair um novo relacionamento quanto para fortalecer uma relação existente.

Material

1 vela rosa

Papel e caneta vermelha

1 pires branco

Como fazer

Para quem busca um amor: escreva no papel as qualidades que deseja vivenciar em um relacionamento. Dobre o papel, coloque-o sob o pires e acenda a vela rosa. Mentalize um vínculo equilibrado, saudável e afetuoso. Após a vela queimar, guarde o papel na gaveta de roupas íntimas.

Para quem está em um relacionamento: escreva as qualidades que deseja fortalecer na relação. Repita o mesmo processo e, ao final, guarde o papel em um local especial, permitindo que essa energia continue circulando.

Ritual de saúde e paz

Ideal para quem deseja um ano com mais equilíbrio físico, mental e emocional.

Material

1 ramo de alecrim

1 ramo de manjericão

Água morna

Como fazer

Prepare um banho com as ervas na noite da virada. Após o banho habitual, despeje a água do pescoço para baixo, mentalizando saúde, serenidade e proteção para 2026.

Juliana explica que o alecrim é conhecido por sua ação purificadora e estimulante, auxiliando na clareza mental e no fortalecimento do sistema imunológico. Já o manjericão atua no equilíbrio emocional, promovendo calma, proteção e liberação de bloqueios. Juntas, as ervas criam uma poderosa infusão de renovação energética

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo, com mais de 12 milhões de usuários. A plataforma oferece mapa astral completo, previsões personalizadas, sinastria do amor, tarot, ciclos lunares e ferramentas que ajudam você a entender seus processos internos, seus ciclos e seu momento de vida. Conhecer a si mesmo e quem você ama.

Leia Mais Notícias do Brasil