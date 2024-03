A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará na segunda-feira (25) a Campanha de Vacinação contra a Gripe. As doses estarão disponíveis para os grupos prioritários nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. A iniciativa segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo e o período da campanha, que esse ano ocorrerá até o dia 31 de maio.

Estão aptos a receber a vacina contra a Influenza (gripe) os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.

Para receber a dose, será necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso.

Todos os profissionais dos grupos prioritários deverão comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis deverão obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Já as pessoas com comorbidades deverão apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a condição. No caso de indivíduos com deficiência permanente, estes poderão apenas se autodeclarar.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224