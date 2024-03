Hemorroidas afetam 38% das pessoas; Saiba como tratar

Como auxiliar no tratamento dos sintomas de hemorroidas

O tema pode ainda ser um tabu, mas esse é um problema que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo. Segundo um estudo de 2020, publicado no periódico Annals of Gastroenterology, cerca de 38% da população mundial é atingida. Ou seja, estamos falando de mais de 3 bilhões de indivíduos.

Para quem não conhece, vale explicar que as hemorroidas são veias dilatadas e inflamadas no ânus e no final do reto, que podem causar desconforto, dor, coceira, sangramento e inchaço. Elas podem ser internas, localizadas dentro do reto, ou externas, localizadas ao redor do ânus.

As hemorroidas podem ser causadas por diversos fatores, como constipação crônica, esforço durante as evacuações, gravidez, obesidade e até mesmo predisposição genética.

Varicell Proct atua no tratamento desses sintomas de várias maneiras. Sua fórmula contém Aesculus hippocastanum 4DH e substâncias com propriedades vasoconstritoras, anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, que ajudam a reduzir o inchaço, a dor e a coceira associados às hemorroidas. Além disso, Varicell Proct pode ajudar a restaurar o conforto da região afetada.

“Hemorroidas podem afetar pessoas de diferentes idades e sexos e são caracterizadas por sintomas como dor, coceira, inchaço, sangramento e desconforto ao evacuar. Assim, Varicell Proct é uma opção auxiliar no tratamento para quem busca o alívio desses sintomas e deseja melhorar sua qualidade de vida” afirma a gerente de produto da Varicell, Adriana Jansen.



Com formulação exclusiva, Varicell Proct age no alívio de dores com ação anti-inflamatória, desde a primeira aplicação. O produto já está disponível em farmácias e drogarias de todo o país, com valor médio de R$ 39,90. É apresentado em embalagens de 25 mg, com 6 aplicadores, e deve ser utilizado três vezes ao dia, trazendo alívio para uma vida mais leve.

Varicell Proct é um produto desenvolvido pela marca Varicell, pertencente à empresa farmacêutica FQM Farma. Ele é especialmente formulado para o tratamento das hemorroidas, oferecendo alívio dos sintomas associados a essa condição. Com uma fórmula inovadora e eficaz, Varicell Proct proporciona conforto e bem-estar aos pacientes que sofrem com os desconfortos causados pelas hemorroidas. Este produto está disponível em farmácias e é uma opção acessível para aqueles que buscam tratamento.

Para mais informações, acesse o site e o blog da marca. Conheça a bula do produto .

Dizeres legais

Varicell® Proct (Aesculus Hippocastantanum 4 DH +associação) Indicações: indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a hemorroidas. Contraindicação: Quando o paciente tiver hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula. Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC 238/2018. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Varicell® Proct É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. Farmoquímica S/A. CNPJ: 33.349.473/0003-10. SAC 0800 025 0110