O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta quinta-feira (21) a montagem da cobertura do novo Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16), localizado atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

Trata-se de um teto autoportante geodésico, com a forma aproximada de uma superfície esférica, que será apoiado na parede do tanque, de cerca de 10,5 metros de altura, formada por anéis montados com placas de aço vitrificado.

“As equipes começaram os trabalhos em solo, primeiramente. Quando a peça estiver pronta, ela será içada para se apoiar na estrutura do reservatório”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O CR-16 segue os mesmos padrões dos reservatórios já entregues no Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6), o da Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras, e o do São Vito (CR-1), que também entrará em breve na fase de montagem da cobertura. A capacidade é de 2,1 milhões de litros de água cada.

Além do próprio Parque Gramado, o novo reservatório vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório do São Roque (CR-8). Uma subadutora também vai interligar, futuramente, o CR-8 ao CR-16.