Rede solidária se amplia para 19 pontos de coleta; doação vai até 5 de junho para ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa

A Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, acaba de ganhar a adesão de nove novos locais de entrega. Agora, a ação soma 19 pontos de coleta espalhados por toda a cidade, facilitando ainda mais a doação de agasalhos, cobertores e itens de inverno para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Os novos postos de arrecadação são:

Câmara Municipal (Av. João Pessoa, 1599, Bosque dos Cedros);

(Av. João Pessoa, 1599, Bosque dos Cedros); Associação Comercial e Industrial ACINO (Rua Quinze de Novembro, 685, Centro);

ACINO (Rua Quinze de Novembro, 685, Centro); KSPG (Rod. Arnaldo Júlio Mauerberg, 4000, Bairro da Lagoa);

(Rod. Arnaldo Júlio Mauerberg, 4000, Bairro da Lagoa); Supermercado Davita (Rua Sílvio de Paula, 700, Jardim Nossa Senhora de Fátima);

(Rua Sílvio de Paula, 700, Jardim Nossa Senhora de Fátima); Supermercado Paraná (Rua Treze de Maio, 580, Jardim Bela Vista; Rua Quinze de Novembro, 148, Centro; Av. São Gonçalo, 1715, Jardim Santa Rita II);

(Rua Treze de Maio, 580, Jardim Bela Vista; Rua Quinze de Novembro, 148, Centro; Av. São Gonçalo, 1715, Jardim Santa Rita II); Supermercado Crema (Av. Rodolfo Kivitz, 3950, Jardim Flamboyant);

(Av. Rodolfo Kivitz, 3950, Jardim Flamboyant); Supermercado São Vicente (Av. Ampélio Gazetta, 2799, Parque Industrial Harmonia)

(Av. Ampélio Gazetta, 2799, Parque Industrial Harmonia) Supermercado Kompre Bem(Av. Rodolfo Kivitz, 3950, Jardim Flamboyant).

Além desses endereços, continuam recebendo doações os nove pontos inicialmente divulgados:

Prefeitura Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro); Fundo Social (Rua Heitor Penteado,199 – Centro),

(Avenida João Pessoa, nº 777, Centro); Fundo Social (Rua Heitor Penteado,199 – Centro), Secretaria de Educação (Av Carlos Botelho,1 – Centro),

(Av Carlos Botelho,1 – Centro), Secretaria de Saúde (Rua Waldemar Ignowsk, nº 3, Bosque dos Cedros)

(Rua Waldemar Ignowsk, nº 3, Bosque dos Cedros) Secretaria de Esportes (Rua João Bassora, 543 – Jardim Santa Rosa), CTVP (Rua Flamboyant, 933 – Jardim Capuava),

(Rua João Bassora, 543 – Jardim Santa Rosa), CTVP (Rua Flamboyant, 933 – Jardim Capuava), Biblioteca Municipal (Avenida João Pessoa, 253 – Centro),

(Avenida João Pessoa, 253 – Centro), Parque das Crianças (Av. Brasil, 525 – Parque Fabricio)

(Av. Brasil, 525 – Parque Fabricio) Coden Ambiental (Rua Eduardo Leekning, 550 – Jardim Bela Vista), formando uma ampla rede solidária em Nova Odessa.

As caixas coletoras já estão disponíveis e as doações podem ser feitas até 5 de junho. A distribuição dos itens arrecadados acontecerá no dia 13 de junho, das 8h às 12h, na sede do Fundo Social de Solidariedade (Rua Heitor Penteado, 199, Centro).

“A cada ponto de coleta que conquistamos, ampliamos a corrente de carinho que aquece o inverno de tantas famílias. A chegada desses novos parceiros mostra que Nova Odessa veste a camisa da solidariedade. Agradecemos demais a cada empresa e instituição que abriu suas portas para receber as doações da população”, destacou Rose Miranda, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.

A campanha aceita agasalhos, casacos, blusas, jaquetas, meias, luvas, moletons, sapatos, cachecóis, gorros, cobertores, edredons e itens para pets, sempre em bom estado de conservação. Participe você também: o inverno passa, mas o carinho que você doa fica.