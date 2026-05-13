O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe nesta sexta-feira (15), às 20 horas, a peça teatral “O Vendedor de Sonhos”, adaptação para os palcos do best-seller homônimo de Augusto Cury. O espetáculo, sucesso de público em todo o País, já foi assistido por mais de 500 mil pessoas em mais de 600 apresentações.

Com classificação indicativa de 10 anos e duração de 75 minutos, a montagem traz no elenco nomes como Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco.

A trama acompanha Júlio César, personagem vivido por Mateus Carrieri, que tenta tirar a própria vida e é impedido por um misterioso mendigo conhecido como Mestre. A partir desse encontro, nasce uma jornada de reflexões sobre a vida, emoções, propósito e saúde mental, convidando o público a uma imersão em temas humanos e contemporâneos.

“Ver os atores interpretando no palco os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes em que eles passaram, levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram, o endereço em sua própria mente, é de fato um grande prazer”, conta Cury.

A adaptação teatral é assinada pelo próprio Augusto Cury, autor do livro traduzido para mais de 60 idiomas e também adaptado para o cinema. A direção do espetáculo é de Guilherme Carrasco, com realização da Applaus Arte Y Alma.

Os ingressos estão disponíveis para compra online, com valores a partir de R$ 60.

Serviço

O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury

Data: 15 de maio (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra – Santa Bárbara d’Oeste

Classificação: 10 anos

Duração: 75 minutos

Ingressos: a partir de R$ 60, neste link (https://bileto.sympla.com.br/event/118614/d/375778)