A especialista em marketing Victoria Duzzi deixou este mês a FAM e segue em novo desafio solo. “Após um ciclo de muito trabalho, aprendizado e gratidão na FAM (Faculdades de Americana), sigo agora para um novo desafio em minha carreira solo. A **FAM* foi uma grande escola, proporcionando experiências valiosas que hoje me permitem abrir novas portas e buscar novos caminhos profissionais”, disse.

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Como *Victoria Duzzi*, inicio esta fase focada no mercado de Publicidade, Marketing e Propaganda. Diante de um ano estratégico como 2026, estou analisando convites para atuar em campanhas eleitorais e planejando um intercâmbio internacional, buscando conhecimento global para agregar valor e inovação ao mercado nacional.

Sobre este novo momento e a possível entrada de Victoria na vida pública, seu pai, o ex-vereador *Valdecir Duzzi*, comentou: *“Nunca interferi no lado profissional dela, sempre deixei claro que ela tem que fazer o que lhe traz qualidade de vida e felicidade. Só sei dizer que ela é uma excelente profissional e a área de marketing é um campo vasto de oportunidades.”

Victoria Duzzi agradece FAM

Agradeço imensamente a todos os colaboradores e amigos que deixei na *FAM*. É momento de reflexão, novos voos e de transformar essa base sólida em grandes projetos.”