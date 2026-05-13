O empresário Daniel Vorcaro teria pago R$ 61 milhões para ajudar na conclusão do filme biografia da vida e vitória nas eleições de 2018 de Jair Bolsonaro.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré candidato a presidente indicado pelo pai Jair, cobrou dinheiro. Os diálogos entre Flávio Bolsonaro e o empresário foram divulgados pelo Intercept Brasil.

áudio Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro

Dólar e juros disparam e Ibovespa intensifica queda com reportagem que liga Flávio Bolsonaro ao empresário. Segundo o site Intercept Brasil, pré-candidato do PL à presidência negociou com o dono do Banco Master R$ 134 milhões para bancar filme sobre Jair Bolsonaro.