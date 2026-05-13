A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue realizando a destinação de materiais recebidos por meio de parceria com a Receita Federal. O prefeito Rafael Piovezan, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, e o vice-prefeito Felipe Sanches participaram na última semana da entrega de brinquedos e tablets na Emei Profª Eny Carvalho de Andrade, no Jardim Europa. As autoridades também realizaram a entrega de calçados destinados aos alunos do Programa QualiVida.

Os materiais integram um lote recebido pelo Município após solicitação formal realizada junto à Superintendência da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, por intermédio da Delegacia da Receita Federal em Piracicaba. Os itens são oriundos de apreensões feitas em aeroportos, portos e alfândegas, caracterizados como produtos de descaminho ou contrafeitos.

Durante a visita à Emei Eny, o prefeito Rafael Piovezan destacou a importância da ação para o desenvolvimento das crianças. “É muito especial acompanhar o brilho nos olhos das crianças ao receberem esses brinquedos e equipamentos. São materiais que passam a fazer parte do ambiente escolar, estimulando o aprendizado, o lúdico, a criatividade e também a inclusão digital”, ressaltou. “Agradeço à secretária Tânia e à diretora Kátia pela organização desta entrega com os alunos. Essa parceria com a Receita Federal permite transformar materiais apreendidos em oportunidades e benefícios reais para a nossa população”, afirmou.

Ao todo, o Município recebeu 2.159 itens, entre brinquedos educativos, pelúcias, tablets e materiais lúdicos destinados às unidades escolares e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE). No caso dos calçados, foram 1.300 pares que estão sendo entregues aos participantes dos núcleos do QualiVida, ação intersetorial da Prefeitura que oferece atividades físicas orientadas por profissionais de esportes em Áreas de Bem-Estar e Lazer do Município, nos bairros Conjunto Roberto Romano, Mollon, São Joaquim, Sartori, Vila Rica, Bosque das Árvores, Planalto do Sol, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Zabani e Santa Rita.

“Como presidente do Fundo Social, acompanhar essas entregas é motivo de muita alegria. São ações que fortalecem o atendimento às crianças, contribuem com o trabalho desenvolvido nas escolas e mostram a importância das parcerias institucionais. Agradecemos à Receita Federal por essa parceria que possibilita atender diferentes áreas da nossa cidade, além do trabalho desenvolvido pela secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, e pela secretária de Justiça e Relações Institucionais, Márcia Petrini Della Piazza”, comentou Fernanda.

Na entrega o vice-prefeito Felipe Sanches destacou a articulação da Administração Municipal para viabilizar as entregas e ampliar as parcerias em benefício da população. “O prefeito Rafael Piovezan teve essa percepção junto à Receita Federal, identificando a oportunidade de transformar materiais apreendidos em benefícios concretos para as nossas crianças e adolescentes. É um trabalho construído com diálogo, responsabilidade e parceria institucional. A Administração Municipal não mede esforços para buscar oportunidades como essa, que fortalecem os serviços públicos, contribuem com as escolas, com o esporte e chegam diretamente às famílias barbarenses”, comentou.

Educação

À Secretaria de Educação, na Emei Profª Eny Carvalho de Andrade, unidade visitada pelas autoridades, foram entregues 25 tablets, 41 itens entre pelúcias e personagens, 52 brinquedos de heróis, 19 pelúcias, além de duas casinhas e 10 personagens da linha Sylvanian Families. Os materiais passam a integrar a brinquedoteca e a sala de informática da escola, fortalecendo as atividades pedagógicas, recreativas e de inclusão digital desenvolvidas com as crianças da Educação Infantil.

Já a Emei Profª Vilma Maluf Mantovani, localizada no Zabani, recebeu uma casinha Sylvanian Families, 21 personagens de casinha, 16 bonecas, três bichinhos de plástico, quatro alfabetos educativos, 15 carrinhos, 107 bolinhas, 48 brinquedos de heróis, 19 pelúcias, três bonecos Buzz Lightyear e cinco dálmatas.

Por sua vez, a Emei Vereador Professor Nelson Sartori, no 31 de Março, foi contemplada com três brinquedos de plástico, 105 bolinhas, quatro mordedores de borracha, quatro pacotes de animais de borracha, dois brinquedos de basquete para bebês, um pianinho e um móbile.

A Emei Profª Rosangela Aparecida Vendramel Pereira, no Conjunto dos Trabalhadores, recebeu quatro brinquedos de plástico, 105 bolinhas, 11 mordedores de borracha, quatro pacotes de animais de borracha, dois brinquedos de basquete para bebês, um pianinho e um móbile. Por fim, na Emefei Profª Maria M. G. Valente “Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano, foram entregues 25 tablets, 41 itens entre pelúcias e personagens, 52 brinquedos de heróis, 19 pelúcias, além de duas casinhas e 10 personagens da linha Sylvanian Families.

Também foram destinados 1.388 pop its para as salas do Atendimento Educacional Especializado (AEE), contemplando todas as unidades atendidas pelas professoras do serviço no Município.

Esporte

O prefeito Rafael Piovezan e a primeira-dama Fernanda Rizzo Piovezan também estiveram em uma quadra do Núcleo QualiVida, no bairro Conjunto Roberto Romano, para a entrega de pares de tênis destinados aos participantes do programa, acompanhados do secretário de Esportes, Vinicius Furlan.

O Município recebeu aproximadamente 1.300 pares de calçados, entre tênis e chuteiras, avaliados em cerca de R$ 45 mil. Os materiais serão destinados gradativamente aos núcleos do programa em diferentes regiões da cidade. As entregas já ocorreram nos núcleos do Romano, Sartori, Mollon e São Joaquim, e seguirão para outras unidades.

Desenvolvido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o Programa QualiVida promove atividades físicas, esportivas e recreativas em 41 núcleos distribuídos pelo Município, incentivando hábitos saudáveis, convivência social e qualidade de vida para crianças, adolescentes e demais participantes.

Workshop

Recentemente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Justiça e Relações Institucionais, realizou em parceria com a Delegacia da Receita Federal de Piracicaba o workshop “Eu Sou Cidadão Solidário: Destinação do Imposto de Renda”. O encontro orientou representantes de entidades e participantes sobre a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa do Município.

A palestra foi ministrada pelo delegado adjunto da Receita Federal em Piracicaba, Marcos Vinícius Beltrame, que apresentou o passo a passo para a destinação dos recursos e esclareceu dúvidas sobre os procedimentos. O delegado também esteve no gabinete do prefeito, acompanhado da primeira-dama Fernanda Rizzo Piovezan e da secretária Márcia Petrini, em agenda relacionada às ações e parcerias desenvolvidas entre o Município e a Receita Federal.

Cidadão Solidário

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste também mantém a campanha “Cidadão Solidário”, iniciativa que busca incentivar a população a destinar parte do Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa do Município. A ação integra um conjunto de iniciativas de conscientização promovidas pela Administração Municipal para fortalecer projetos sociais desenvolvidos na cidade, sem custo adicional ao contribuinte.

Em 2025, cerca de R$ 8,8 milhões poderiam ter sido destinados aos fundos municipais, porém apenas R$ 196,5 mil foram efetivamente repassados. Contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração podem direcionar até 6% do imposto devido diretamente aos fundos sociais, permitindo que os recursos permaneçam no Município e sejam aplicados em projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social.