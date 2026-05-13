O especialista em marketing Rafael Torrada saiu esta semana da Câmara de Americana para ir para o mercado e buscar novos projetos.

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Com JD desde o primeiro mandato, Torrada também já trabalhou com nomes grandes de Americana. Foi chefe de gabinete duas vezes e fala em seu favor do ‘mandato mais produtivo da história de Americana’ e que ajudou para que ele fosso o mais votado da história da cidade em 2024.

Torrada além da Câmara

Esteve na campanha de Giovana Fortunato (PDT) em 2024 e na do ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB). Ele estava no gabinete do vereador Juninho Dias (PSD) e sai para ir em busca de mais formação profissional e se posicionar no mercado de marketing da região.

Antes, esteve também com os deputados Antonio e José Mentor (PT) em campanhas na cidade.