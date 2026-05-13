O São Paulo foi eliminado na noite desta quarta feira pelo Juventude na Copa do Brasil. A situação do técnico Roger Machado está cada vez pior no clube do Morumbi. A partida terminou 3 a 1 para o time da casa e no agregado o placar ficou 3-2 pro time do Sul do país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O atacante Ferreirinha (São Paulo) foi expulso logo no começo da partida de dificultou bastante a situação do time, que não resistiu à pressão na Serra Gaúcha. O gol da classificação do Juventude saiu já nos acréscimos. Com um a menos, o São Paulo ficou sem condições de reagir e acabou ficando mesmo com a derrota e a desclassificação.

É a primeira vez na década que o tricolor cai em fase tão inicial do torneio. Seu time chegou a ser campeão nessa década e até finalista.

São Paulo agora tem o Brasileirão

O Tricolor Paulista agora encara o Fluminense, outro time que passa por crise com seu técnico.

Leia + sobre esportes