Campanha “Lacre Solidário” garante 12 cadeiras de rodas para ações sociais em Hortolândia

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Hortolândia realizou, nesta quarta-feira (19/11), a entrega de 12 cadeiras de rodas adquiridas por meio da campanha “Lacre Solidário”, desenvolvida em parceria com o Instituto Encurtando Caminhos. A ação alcançou a marca de 1.488 garrafas pet cheias de lacres de alumínio arrecadados. A cerimônia de entrega aconteceu no Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”, localizado no Remanso Campineiro.

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que mobilizou as 60 unidades da rede municipal de ensino na coleta dos lacres, além de 3 escolas contratadas pelo Bolsa Creche. A participação dos estudantes, equipes escolares e comunidade foi fundamental para o resultado obtido.

“A campanha ‘Lacre Solidário’ mostra, mais uma vez, a força da nossa cidade quando unimos solidariedade, educação e sustentabilidade. Hoje entregamos 12 cadeiras de rodas, fruto de um gesto simples, mas extremamente poderoso: a mobilização das nossas escolas, estudantes, equipes pedagógicas e famílias para arrecadar lacres de alumínio. Foram 1.488 garrafas cheias, cada uma delas carregando esperança e cuidado com o próximo. São resultados concretos de um trabalho coletivo que reafirma nosso compromisso com a inclusão e com o cuidado com quem mais precisa. É assim que seguimos construindo uma cidade mais humana, sustentável e acolhedora. Tudo isso com a participação ativa de toda a nossa comunidade”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

“Quero parabenizar e agradecer as escolas da nossa rede municipal de ensino pelo engajamento exemplar. Os nossos alunos foram protagonistas nessa ação, demonstrando que Hortolândia está formando não apenas bons estudantes, mas cidadãos conscientes, solidários e comprometidos com um futuro melhor”, comentou a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia e primeira-dama, Maria dos Anjos.

As 12 cadeiras de rodas serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade (sete), para o Centro Integrado de Educação e Reabilitação – CIER (quatro), e para a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Salvador Zacharias Pereira Junior (uma).

“Eu conheço a alma dessa educação! E é por isso que assumo essa Secretaria com humildade, responsabilidade e acima de tudo, gratidão. A educação nunca é obra de uma única pessoa. É sempre a construção de um coletivo, feito de mãos, vozes e corações que acreditam no mesmo propósito”, ressaltou a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, Simone Locatelli.

A campanha “Lacre Solidário” tem como objetivo incentivar a solidariedade, fortalecer práticas de reciclagem e ampliar o acesso a equipamentos essenciais para a população, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a inclusão, a sustentabilidade e o cuidado com quem mais precisa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP