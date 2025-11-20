Novos membros do Comusa de Santa Bárbara tomam posse no dia 25

Os novos membros do Comusa (Conselho Municipal de Saúde) para o biênio 2025-2027 serão empossados no dia 25 deste mês. O ato será realizado a partir das 19h30 na Secretaria de Educação (sala azul). Após a posse, durante a primeira reunião ordinária, será definida a nova Mesa Diretora para os próximos dois anos. Os novos conselheiros foram nomeados pelo prefeito Rafael Piovezan, por meio da Portaria nº 188 de 31 de Outubro de 2025, após a conclusão do processo eleitoral.

O Comusa é um órgão de instância colegiada e deliberativa e de natureza permanente, criado pela Lei Municipal 1.928, de 17 de maio de 1991. Tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado.

O Conselho Municipal de Saúde será composto pelos seguintes membros:

I – Representantes de Entidades de usuários:

Pastoral da Saúde

– Carlos Alberto Geronimo

– Edna Emico Osiro Takahashi

Na categoria de Conselhos Locais de Saúde:

– Eliana Castilho Amaral

– Maria Elisa Moreno

– Edson Alves da Silva Junior

– Gabriely Fogaça Soares

– Elizabete Leite Bocelli

– Sandra Silva dos Santos

– Gislaine Cristina da Rocha Barbosa

– Emanoele Fernanda Ribeiro Polinckins

– Elaine Cristina da Silva

– Jairto Monteiro

II – Representantes de entidades dos trabalhadores de Saúde:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

– Renata Rubinho Diana Garcia

– Mariani Ferreira de Sousa

Santa Casa de Misericórdia (Hospital Santa Bárbara)

– Rosimeire Ferreira do Nascimento

– Maria Cristina Domingos Camargo

Trabalhadores Municipais da Área da Saúde

– Thais Rodrigues Paiva

– Juliana Maria da Silva

– Ricardo Mauro Simão

– Juliana Barreto Pires

– Márcia Aparecida Mantovani Batagin

– Jaqueline Priscila Gonçalves Domezi

III – Representantes dos órgãos gestores e prestadores de serviço de Saúde

Gestores da Secretaria de Saúde

Representantes da Secretaria da Saúde

– Marcus Pensuti

– Magda Maria Alves Varela Pastro

– Paulo Eduardo Récchia

– Wilson José Guarda

– Luiz Eduardo Chimello de Oliveira

– Marcionil José dos Santos Junior

Representantes dos Gestores dos Prestadores de Serviço conveniados ao Poder Público Municipal

– Eunice Aparecida Vital Pascon – APAE

– João Antonio Miranda de Souza – APAE

– Valdnei Cláudio Mascarenhas da Silva – Hospital Santa Bárbara

– Marina Gomes Ferreira – Hospital Santa Bárbara

