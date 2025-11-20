Novos membros do Comusa de Santa Bárbara tomam posse no dia 25
Leia Mais notícias da cidade e região
Os novos membros do Comusa (Conselho Municipal de Saúde) para o biênio 2025-2027 serão empossados no dia 25 deste mês. O ato será realizado a partir das 19h30 na Secretaria de Educação (sala azul). Após a posse, durante a primeira reunião ordinária, será definida a nova Mesa Diretora para os próximos dois anos. Os novos conselheiros foram nomeados pelo prefeito Rafael Piovezan, por meio da Portaria nº 188 de 31 de Outubro de 2025, após a conclusão do processo eleitoral.
O Comusa é um órgão de instância colegiada e deliberativa e de natureza permanente, criado pela Lei Municipal 1.928, de 17 de maio de 1991. Tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado.
O Conselho Municipal de Saúde será composto pelos seguintes membros:
I – Representantes de Entidades de usuários:
Pastoral da Saúde
– Carlos Alberto Geronimo
– Edna Emico Osiro Takahashi
Na categoria de Conselhos Locais de Saúde:
– Eliana Castilho Amaral
– Maria Elisa Moreno
– Edson Alves da Silva Junior
– Gabriely Fogaça Soares
– Elizabete Leite Bocelli
– Sandra Silva dos Santos
– Gislaine Cristina da Rocha Barbosa
– Emanoele Fernanda Ribeiro Polinckins
– Elaine Cristina da Silva
– Jairto Monteiro
II – Representantes de entidades dos trabalhadores de Saúde:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
– Renata Rubinho Diana Garcia
– Mariani Ferreira de Sousa
Santa Casa de Misericórdia (Hospital Santa Bárbara)
– Rosimeire Ferreira do Nascimento
– Maria Cristina Domingos Camargo
Trabalhadores Municipais da Área da Saúde
– Thais Rodrigues Paiva
– Juliana Maria da Silva
– Ricardo Mauro Simão
– Juliana Barreto Pires
– Márcia Aparecida Mantovani Batagin
– Jaqueline Priscila Gonçalves Domezi
III – Representantes dos órgãos gestores e prestadores de serviço de Saúde
Gestores da Secretaria de Saúde
Representantes da Secretaria da Saúde
– Marcus Pensuti
– Magda Maria Alves Varela Pastro
– Paulo Eduardo Récchia
– Wilson José Guarda
– Luiz Eduardo Chimello de Oliveira
– Marcionil José dos Santos Junior
Representantes dos Gestores dos Prestadores de Serviço conveniados ao Poder Público Municipal
– Eunice Aparecida Vital Pascon – APAE
– João Antonio Miranda de Souza – APAE
– Valdnei Cláudio Mascarenhas da Silva – Hospital Santa Bárbara
– Marina Gomes Ferreira – Hospital Santa Bárbara
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP