Vândalos detonaram o calçadão de Americana neste feriado da Consciência Negra. Eles quebraram vasos na região que se prepara para as vendas da Black Friday e das Festas de Fim de Ano.

O vice-prefeito Odir Demarchi esteve no local, gravou um vídeo e lamentou a ação dos agressores, prometendo cobrar a punição dos responsáveis.

Pegar os vândalos

O chefe de gabinete do prefeito Chico, Franco Sardelli, também reagiu, afirmando que a Guarda Municipal “vai pegar”.

A revitalização do Centro integra ações do poder público para recuperar a região. A população cobra melhorias há anos, mas, quando elas acontecem, malandros agem e destroem tudo.

