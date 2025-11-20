Americana e Santa Bárbara D’Oeste recebem a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil nesta quarta-feira (19)

Americana e Santa Bárbara D’Oeste recebem a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil nesta quarta-feira (19). Ambas as cidades estão entre os 93 municípios brasileiros no roteiro dos caminhões iluminados em 2025.

A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola FEMSA Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”.

Em Americana o desfile tem início previsto a partir de 19h00, no Supermercado São Vicente, na Avenida João Bernestein, 630.

Em Santa Bárbara D’Oeste a previsão é que os caminhões comecem a desfilar a partir de 21h30, partindo do Supermercado Crema, na Rua Limeira, 2156.

O evento é gratuito e suas datas, horários de saída e percursos detalhados podem ser conferidos em https://natal.coca-cola.com.br/ As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Roteiro ampliado

Até 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

Com duas comitivas, as caravanas deste ano têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.

“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Para este ano, a atração manteve a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que escalou o maior Volkswagen do mundo, o caminhão Meteor 29.530 para formar as comitivas que vão espalhar a magia do Natal por sete estados. “Para uma missão desse porte, não poderia ser diferente: a Coca-Cola FEMSA Brasil conta com a confiabilidade e robustez tradicionais dos caminhões Volkswagen. Os veículos rodam o país diariamente transportando seus produtos e agora vamos apoiá-los em mais esse capítulo vitorioso da nossa parceria para espalhar o espírito de celebração neste fim de ano”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO. Os caminhões são de última geração para garantir máxima eficiência e menor impacto ao meio ambiente.

Sustentabilidade

A Caravana de Natal também vai reforçar um dos pilares prioritários da Coca-Cola FEMSA Brasil: a sustentabilidade. A atração terá suas emissões compensadas em cerca de 124 toneladas de CO₂, por meio do apoio ao projeto CarbonFair. Com essa iniciativa, o evento recebe o selo de Evento Neutro, concedido pela Eccaplan, empresa especializada em soluções ambientais. “A sustentabilidade está presente em tudo o que fazemos, e no Natal não poderia ser diferente. Nesta edição, compensaremos o equivalente a mais de 740 árvores em créditos de carbono, transformando a Caravana em um evento com emissões neutralizadas e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente”, afirma Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

