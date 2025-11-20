Basquete de Americana vence Iracemápolis e está na final de campeonato regional

A equipe de basquete masculino sub-18 de Americana está na final do Campeonato Associação Regional de Basquete de Iracemápolis. A classificação para a decisão veio após vitória equilibrada contra Iracemápolis, pelo placar de 74 a 69, em partida válida pelos playoffs semifinais, realizada nesta segunda-feira (17) na Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro.

As semifinais foram decididas em melhor de três jogos. No primeiro confronto, em Iracemápolis, a equipe americanense perdeu na prorrogação, por 79 a 69. Na segunda partida, jogando em casa, empatou a série vencendo por 70 a 67. Com o triunfo no terceiro jogo, Americana avança à grande final do campeonato na Série Ouro e terá pela frente, agora, a equipe de Cosmópolis (Blue Wings).

O técnico Élcio Roca Ortiz destacou a postura do elenco e a evolução do time ao longo da campanha. “Foi um jogo muito duro, como já esperávamos. A equipe soube manter a concentração nos momentos mais difíceis e isso fez a diferença. Chegar à final é uma conquista importante, fruto do trabalho diário desses meninos. Agora é se preparar para a série final e buscar esse título para Americana”, comentou.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também ressaltou o desempenho da equipe e a relevância da modalidade na cidade. “Esse resultado mostra o quanto o basquete vem crescendo em Americana. O trabalho que vem sendo feito nas categorias de base tem dado frutos, e chegar à final é motivo de orgulho para todos nós. Seguimos apoiando e incentivando esses jovens talentos”, afirmou.

As finais da competição também serão disputadas em melhor de três jogos. O primeiro confronto acontece no próximo sábado (22), às 17h, na Praça de Esportes do Jardim São Pedro, em Americana, com entrada gratuita ao público. Já a segunda partida está marcada para o dia 28 de novembro (sexta-feira), às 20h, em Cosmópolis. Se necessário, o terceiro jogo acontece novamente em Cosmópolis, no dia 30 de novembro (domingo), a partir das 10h.

