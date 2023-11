Campanha “O grande Natal Tivoli Shopping” começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira, dia 17, a campanha “O grande Natal Tivoli Shopping”, em comemoração ao período natalino. Até o dia 02 de janeiro, consumidores que realizarem compras no empreendimento poderão concorrer a 1 kit incrível com vários prêmios. A iniciativa faz parte das comemorações dos 25 anos do shopping, celebrados neste mês de novembro, e é estrelada pela Família Vaz.

“Este é um ano muito especial para o Tivoli, já que festejamos nossos 25 anos, e trouxemos esta temática para todas as nossas campanhas. Além de oferecer em cada sorteio prêmios incríveis, também pudemos prestigiar e contar um pouco mais a história de alguns de nossos consumidores, já que as campanhas foram estreladas por clientes reais, que realmente têm suas vidas conectadas ao shopping“, explica a coordenadora de Marketing, Paula Funichello.

Na campanha “O grande Natal Tivoli Shopping”, a cada R$300 em compras o consumidor ganhará um panetone (limitado a 1 unidade por CPF) e um número da sorte para concorrer a um kit de produtos com:

1 Frigobar Brastemp,

1 Adega Climatizada,

1 TV Samsung 75″,

1 JBL Xtreme 3 à prova d’água,

1 iPhone 14 Plus 128GB com carregador,

1 Apple Watch Ultra PGS,

1 Power bank iPlace,

1 Apple AirPods.

A campanha “O grande Natal Tivoli Shopping” segue até o dia 02 de janeiro e os cupons devem ser cadastrados diretamente no site https://promocao.tivolishopping.com.br/ ou no totem de autoatendimento, ao lado da Loja Hering. O sorteio acontece no dia 06 de janeiro de 2024 pela Loteria Federal.

A divulgação dos ganhadores será feita pelo shopping em suas redes sociais. O regulamento completo da campanha está disponível no site do shopping: www.tivoli shopping.com.br.

Família Vaz estrela campanha

Fechando com chave de ouro a celebração de seus 25 anos e mostrando a conexão dos consumidores com o shopping, a campanha “O grande Natal Tivoli Shopping” é estrelada por uma família que tem o centro de compras como uma extensão do lar: a Família Vaz.

Os empresários e influencers digitais Patrícia e Anderson Vaz são pais de Pedro Henrique , 14, e Lis Maria, de 6 anos. Moradores de Americana, Patrícia conta que frequenta o espaço com o marido desde a inauguração, em 1998. “Somos praticamente parte do Tivoli. As crianças também, desde bebês frequentam o shopping com a gente”, afirma ela.

Frequentadores assíduos, com idas ao shopping ao menos uma vez na semana, Patrícia conta que eles aproveitam todas as atrações do centro de compras, desde lojas, onde encontram tudo o que precisam, até cinema e outros espaços de lazer e gastronomia. “A praça de alimentação é bem completa com várias opções para a família toda! O legal é que cada um come o que gosta e isso é maravilhoso!”, afirma.

“No Tivoli nos sentimos em casa. Conhecemos cada pedacinho desse shopping e os lojistas também já nos conhecem e nos tratam com muito carinho. As festividades e atrações também nos atraem e adoramos prestigiar cada conquista”, afirma. “Realmente nos sentimos parte do Tivoli e acompanhar a evolução e o crescimento do shopping enche o nosso coração de alegria”, finaliza.

Papai Noel e paradas de Natal são atrações do final do ano

Para celebrar o Natal, o Tivoli preparou uma programação especial, com paradas natalinas e, claro, a presença do Papai Noel. Durante os meses de novembro e dezembro, ele estará no shopping para atender as crianças, receber seus pedidos e tirar fotos, de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

O espaço do Papai Noel conta, também, com um “troninho pet” para as famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

A programação do Tivoli conta, ainda, com cinco Paradas de Natal, com apresentação de personagens temáticos pelos corredores do shopping, interagindo com os clientes.

As apresentações acontecerão nos dias 18 e 25 de novembro e, também, 02, 09 e 16 de dezembro, entre as 16h e 17h.

SERVIÇO:

Campanha “O grande Natal Tivoli Shopping”

Quando: 17/nov/23 a 02/jan/24

Onde: Tivoli Shopping

Como participar: a cada R$300 em compras, o consumidor ganha um panetone e recebe um número da sorte para concorrer a um kit de produtos incríveis. Os cupons devem ser cadastrados no site https://promocao.tivolishopping.com.br/. Os panetones são limitados a 5.000 unidades. Certificado de Autorização SRE/MF nº. 04.030696/2023 e 02.030770/2023.

Paradas de Natal

Quando: 18 e 25 de novembro, 02, 09 e 16 de dezembro

Horário: Entre 16h e 19h

Papai Noel

Quando: De terça a domingo

Horário: das 14h às 21h (intervalo entre 17h e 18h)

Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu