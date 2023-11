Sumaré realiza ações em prol dos cuidados devido às altas temperaturas

Devido ao calor intenso registrado nos últimos dias na maior parte do país, a Prefeitura de Sumaré, por meio de um plano preventivo, trabalho ostensivo e plantão 24 horas, alerta para a exposição prolongada ao sol e calor, a fim de causar o menor impacto possível à população durante o período

A Defesa Civil acompanha as temperaturas por meio de uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da corporação e vistorias de campo. Visando evitar queimadas, as equipes monitoram possíveis focos de incêndios em coberturas vegetais e acompanhamento efetivo dos níveis de URA (Umidade Relativa do Ar).

Sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade, água mineral está sendo distribuída para a população em situação de rua e os colaboradores que trabalham nas áreas externas recebem protetor solar e hidratação, incluindo as equipes que já preparam a cidade para receber o Natal do Bem.

Nas escolas municipais e CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) os alunos e referenciados são monitorados e a hidratação foi ampliada, além de reduzida a exposição ao sol. A Secretaria de Bem-Estar Animal acompanha os pets, além de aumentar a hidratação dos animaizinhos.

A Secretaria de Saúde também alerta sobre os perigos deste período. É altamente recomendável a hidratação constante, o uso de protetor solar, chapéus, bonés e roupas leves, a busca por locais climatizados, arejados, sombreados ou frescos, evitar o contato direto ao sol entre as 10 às 16 horas, ingerir alimentos leves, além de ser necessária ter uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como Melhor Idade, crianças, gestantes e pessoas com condições de saúde específicas. As unidades de saúde estão preparadas para o atendimento de possíveis casos de desidratação ou enfermidades causadas pelas altas temperaturas.

“Devido às altas temperaturas, elaboramos um plano de ações para atender nossa população, prevenir possíveis ocorrências, reduzir os impactos e amenizar os transtornos. Nossas equipes estão 24 horas nas ruas para prevenir possíveis danos e orientar nossos moradores. Nossa preocupação é sempre proteger a população, principalmente os mais vulneráveis”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Em casos de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil telefone (199), Corpo de Bombeiros Militar (193), SAMU (192), Polícia Militar (190) ou Guarda Municipal (38732656 ).