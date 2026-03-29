Campanha Trânsito Seguro encerra ações nas ruas com conscientização na Avenida Brasil

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A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, encerrou nesta sexta-feira (27) as ações presenciais da campanha Trânsito Seguro, com uma atividade de conscientização no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Padre Epifânio Estevam, na região central da cidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e com a Guarda Municipal de Americana (Gama).

Ao todo, foram distribuídos 240 panfletos no local, com informações educativas sobre normas de trânsito, orientações para uma boa convivência e exposição de faixa com alertas visíveis a todos. Os materiais continham orientações para que os motoristas evitassem altas velocidades, respeitassem a sinalização de “Pare” e dos semáforos e não usassem o celular ao volante, entre outras práticas.

Desde o início da campanha nas ruas e avenidas, 1.657 condutores participaram das ações. A iniciativa foi realizada em outros quatro pontos da cidade nas últimas semanas: cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul; cruzamento da Avenida da Saudade com a Avenida Nossa Senhora de Fátima; cruzamento da Avenida de Cillo com a Rua dos Cravos, na região do bairro São José; e cruzamento da Avenida Paschoal Ardito com a Rua São Vito, na região do bairro São Vito.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado das ações realizadas a cada semana. Atuamos em pontos importantes, onde muitos motoristas tiveram acesso a informações cruciais para que o trânsito seja um lugar mais harmonioso. Zelar pela segurança no volante e nas ruas é uma grande preocupação nossa, e ações como essa conscientizam os condutores”, destacou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Com o lema “No trânsito, respeite a vida”, a campanha também dissemina as boas práticas por meio das redes sociais da Prefeitura e de faixas, banners, outdoors, totens e displays de LED espalhados pela cidade, a fim de estimular a mudança de hábitos dos condutores e conscientizá-los sobre a importância da prudência no dia a dia.

“Nosso objetivo é promover um trânsito cada vez mais humano e seguro, agindo sempre com foco na prevenção e no cuidado. Campanhas como esta são fundamentais porque fortalecem a conscientização e apoiam o motorista na adoção de boas práticas. Ao investirmos na educação, garantimos que nossas vias sejam espaços de harmonia e proteção para todos”, observou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

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