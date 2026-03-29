A Semana da Água 2026, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE), promoveu nesta quarta-feira (25) o curso de “Repelentes Caseiros e Chás Medicinais”, na Casa da Agricultura. Os participantes receberam informações sobre como preparar repelentes naturais e chás com propriedades medicinais utilizando ingredientes acessíveis.

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A programação especial em alusão ao Dia Mundial da Água e ao Mês da Mulher segue com as oficinas de “Turbantes Solidários” e de “Reflexões com Ikebana”. As atividades são gratuitas e abertas à população em geral.

Semana da Água esta segunda

A oficina de turbante acontece no dia 30 de março (segunda-feira), às 13h30, também na Casa da Agricultura (Rua dos Estudantes, 292 – Vila Cordenonsi). Será uma ação especial em homenagem às mulheres e em prol do Hospital de Câncer, conduzida pela professora Maria Adelina Pereira, da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana. As inscrições estão disponíveis no link https://forms.gle/cSvcjGd2mwjXosgr7.

Os turbantes poderão ser doados à Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana. “Será uma oportunidade para os participantes aprenderem a confecção de turbantes com o reaproveitamento de fios, além de contribuírem com uma ação solidária de doação à Unacon”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Já a oficina de Ikebana está marcada para o dia 31 de março (terça-feira), às 9h, no mesmo local. Os participantes vão aprender a milenar arte japonesa de arranjos florais. Além da estética, a atividade proporcionará também a conexão da harmonia das flores com o bem-estar e a preservação da natureza. A inscrição pode ser feita por meio do link https://forms.gle/vmF3ikxVTKfo8D3E6.

A programação completa da Semana da Água pode ser consultada no site da prefeitura.

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