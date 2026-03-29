“Americana, Café & Viola” movimenta praça do Zanaga com a cultura tradicional caipira

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O “Americana, Café & Viola”, evento itinerante organizado pela Prefeitura de Americana para promover o melhor da música sertaneja raiz em diversos pontos da cidade, movimentou a Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga, em Americana, neste domingo (29).

A entrada foi gratuita e solidária, com a doação de 1 litro de leite destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice Odir Demarchi e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, prestigiaram os shows do grupo Do Palco Pro Buteco e da Orquestra de Violeiros de Americana, que se apresentaram no coreto da praça.

“É um prazer enorme estar aqui nesta manhã de domingo celebrando o Domingo de Ramos e o ‘Americana, Café e Viola’. Sempre digo que é importante ter saúde, educação trabalho, mas importante também ter lazer, música e arte, principalmente na praça, com acesso para todos”, disse Chico.

O “Café & Viola” proporcionou um domingo de resgate da cultura caipira ao público presente, que saboreou um café cortesia do Café Fraga, além das opções gastronômicas oferecidas pelos comerciantes instalados em quiosques na praça, como pastel, espetinhos, lanches e chopp. O evento foi organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções.

“É muito bom a gente ter eventos como esse. Em 2026 começamos por aqui no Zanaga e podem ter certeza de que Americana vai continuar levando cultura para outras regiões da cidade”, garantiu Odir.

Ghizini agradeceu o prefeito pela realização do evento. “Obrigado por propiciar momentos como esse, de cultura e encontros entre as famílias. Esse é o primeiro Café e Viola de muitos”, garantiu.

Representando os vereadores, o vereador Juninho Dias também demonstrou gratidão na realizaçãodo Café e Viola no Zanaga. “Tenho só que agradecer toda a administração por ter atendido essa solicitação da população do pós-Anhanguera”.

O “Café & Viola” contou com a presença de artesãs da Feira Ameriart, que expuseram trabalhos em crochê, patchwork, bordados, pintura, decoração em madeira e vidro, arranjos florais, sabonetes artesanais e bijuterias.

Também prestigiaram o evento os secretários Andrea Gonçales (Meio Ambiente) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), o superintendente do DAE, Fabio Renato de Oliveira, e os vereadores Juninho Dias, Gutão do Lanche e Fernando da Farmácia.

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