Medida é necessária em Hortolândia vem por segurança em corte de duas árvores no local

Se você frequenta o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, atenção a este aviso da Prefeitura.

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O espaço estará temporariamente fechado, na próxima segunda e terça-feira (30 e 31/03), por questão de segurança.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a medida é necessária para evitar a presença de curiosos e a circulação de pessoas no parque, durante a entrada do caminhão guindaste e o corte de duas árvores de grande porte, em risco iminente de queda: um Pau Martim de 27 metros de altura, localizado em frente ao Setor Administrativo, e um Guapuruvu, com 28 m, que fica atrás da Sala Ecológica.

Corte

O corte foi autorizado pelo Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável. O material oriundo do corte será processado e transformado em adubo orgânico.

Segundo o Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, o Parque Dorothy será reaberto na próxima quarta-feira (01/04), a partir das 8 horas. O Parque está localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415.

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