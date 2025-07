Evento será realizado no Unimart Shopping Campinas de 25 a 27 de julho

De 25 a 27 de julho, o Festival do Morango desembarca no Estacionamento do Unimart Shopping em Campinas com uma programação para toda a família, entrada gratuita e ambiente pet friendly.

O evento acontece das 12h às 22h e promete conquistar os visitantes com uma combinação irresistível de gastronomia temática, atrações musicais ao vivo, espaços de lazer, ações sustentáveis e muito mais.

Gastronomia: morango como estrela principal

O morango será o protagonista do festival, presente em diversas receitas deliciosas, como tortas artesanais, merengues, doces gourmet, milk-shakes e sorvetes. Os bistrôs gastronômicos também trarão uma seleção especial de pratos salgados, com opções para todos os paladares.

Diversão para todas as idades

O evento oferece um espaço interativo para toda a família, com:

Jogos de tabuleiro gratuitos como Uno, Detetive e Dominó;

Um parque inflável para garantir a alegria da criançada;

Área de descanso e lazer para os adultos curtirem o momento com tranquilidade.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Mais do que entretenimento, o Festival do Morango é comprometido com o meio ambiente. A cada mil morangos utilizados, uma árvore será plantada em diferentes cidades do Brasil. Além disso, todo o lixo gerado será separado e destinado corretamente para a reciclagem, em parceria com empresas especializadas.

Serviços:

Evento: Festival do Morango

Local: Unimart Shopping – Av. Império do Sol Nascente, 350 – Chácara da República, Campinas

Data: 25 a 27 de julho

Horário: Das 12h às 22h

Entrada: Gratuita

Ambiente: Pet Friendly