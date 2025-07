No próximo dia 25 de julho, em celebração ao Dia do Escritor, às 19h, será inaugurada oficialmente a Casa Littera, a primeira livraria com conceito de rua da cidade de Americana.

A livraria surge de forma singular: dois psicoterapeutas, que atendem na cidade há 12 anos, decidiram transformar sua residência em um ambiente dedicado à cultura, à pausa e ao acolhimento.

Casa Littera

Localizada em um dos endereços mais tradicionais da cidade, na Rua das Poncianas, nº 869, no Jardim Glória,

A Casa Littera vai além de um novo ponto comercial — trata-se de uma livraria-conceito, com uma curadoria humanizada e um forte propósito: promover encontros verdadeiros entre pessoas, livros e ideias. Os visitantes poderão desfrutar de um café, participar de rodas de conversa, mergulhar em reflexões sobre saúde emocional, além de eventos voltados para crianças, leitura de poesia e a descoberta de obras que abordam temas como espiritualidade, comportamento e autoconhecimento.

Idealizada por Miriam Zani e Rogério Santos, um casal de terapeutas e apaixonados por literatura, a livraria é uma extensão do trabalho já realizado na cidade. Miriam, que também é escritora e autora do livro “Quem é você sem o seu trauma?”, propõe um espaço onde literatura e bem-estar caminham juntos. “Queremos que cada pessoa que entre aqui sinta que pode parar, respirar e sair diferente de como chegou”, afirmam os proprietários.

O espaço funcionará com um café acolhedor, programação cultural diversificada e uma curadoria de livros cuidadosamente pensada para atender a todos os públicos.

