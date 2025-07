Professoras da rede municipal de Santa Bárbara d’Oeste decidiram adotar Estado de Greve no retorno das aulas do segundo semestre, previsto para acontecer dia 4 de agosto.

O motivo para a adoção da medida é o que o SindproSBO considera ser falta de diálogo com a categoria nos descontos feitos no pagamento deste mês de julho.

A prefeitura deu explicação que seria apenas uma vez e retroativo, mas as professoras não se sentiram seguras e se apoiam no jurídico do sindicato.

Faltam 2 semanas e professoras ainda aguardam garantias

São cerca de 200 profissionais da educação que aderiram à proposta de paralização que pode atingir até 15 mil alunos da cidade.

