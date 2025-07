Flamengo, Palmeiras, Fluminense e São Paulo apostam em figurinhas

Parceiro dos maiores clubes de futebol do mundo, o Grupo Chiliz, principal provedor de tecnologia blockchain* para a indústria do esporte do mundo, se uniu a seis dos clubes da elite brasileira para revolucionar a tradicional cultura de colecionar figurinhas.

A nova coleção, chamada Cards do Futebol, transforma as clássicas figurinhas dos jogadores em colecionáveis digitais originais e exclusivos através de uma proposta inédita: utilizar inteligência artificial para gerar combinações aleatórias únicas, em que haverá apenas uma figurinha com cada possibilidade de combinação de foto dos atletas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação conta com a participação de seis grandes clubes brasileiros:

Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense e São Paulo

cada um com três modelos de card, um para cada nível de raridade, desenvolvidos com identidade visual própria, inspirada nas cores, símbolos e torcida de cada clube.

Com tecnologia de ponta, a campanha além de inovar uma tradicional cultura entre os fãs de futebol, ainda possibilitará que as figurinhas sejam negociadas em um mercado secundário seguro, confiável e transparente. Também, é a primeira do gênero a unir escassez programada, Inteligência Artificial (IA) criativa e staking* de Fan Tokens* em uma mecânica gamificada com duração de seis meses.

“Essa campanha, idealizada e criada a seis mãos, junto com os clubes nossos parceiros e a plataforma Gotas Social, é mais um passo rumo à inovação e integração do que há de mais pioneiro em tecnologia ao universo dos esportes e reforça o compromisso do Grupo Chiliz de fomentar cada vez mais o ecossistema SportFi. Através de mais utilidade e possibilidades de uso dos Fan Tokens, seguimos ampliando e inovando a maneira como os fãs do esporte interagem com seus clubes do coração”, afirma Bruno Pessoa, Country Manager Brasil da Chiliz.

“A coleção é uma evolução da campanha ‘Proof of Passion’, lançada pela Chiliz em 2024. Foi nossa primeira experiência com colecionáveis digitais para torcedores, e os resultados foram excelentes. Tivemos a participação de mais de 30 mil fãs de futebol, que fizeram mais de 200 mil downloads das figurinhas digitais dos clubes”, prossegue o executivo da Chiliz. “Agora avançamos trazendo também cards com imagens reais dos jogadores, e uma dinâmica totalmente nova de geração dos cards, criando combinações exclusivas e aumentando o senso de escassez de cada ativo.”

Cards exclusivos gerados por IA

Cada card será gerado por IA e ilustrado com fotos reais de jogadores dos clubes, seguindo três níveis de raridade: comum, com seis jogadores por card; épico, com quatro jogadores; e lendário, com três jogadores. As imagens utilizadas são fruto de uma curadoria especial feita com base em fotos de estúdio fornecidas diretamente pelas agremiações.

A Inteligência Artificial garante que nenhum card seja igual ao outro. Os jogadores são selecionados e combinados aleatoriamente no momento da mintagem*, de forma que nenhuma combinação de atletas se repita ao longo da campanha. Uma vez criados, os cards poderão ser vendidos, trocados ou apenas exibidos no marketplace do Gotas Social, plataforma de tecnologia e colecionáveis digitais integrada ao ecossistema da Chiliz Chain.

A cada 24 horas, os torcedores poderão mintar até um NFT por raridade por clube, ou seja, até três cards por clube por dia. Essa mintagem diária estará vinculada à quantidade de Fan Tokens que o usuário mantém em stake. Quem tiver stake de 1.000 Fan Tokens, poderá mintar cards nas três raridades. Já quem tiver stake de 200 Fan Tokens poderá mintar nas raridades comum e épico.

O staking pode ser realizado de duas formas. Usuários da Carteira Socios.com devem fazer o staking diretamente dentro da plataforma. Após isso, o processo de mintagem será feito pelo site Cards do Futebol, acessível também através de um novo app que será integrado à própria carteira da Socios.com. Além de garantir a participação na campanha, esse staking também gera Reward Points dentro do app, e quem já tiver realizado o staking antes do início da campanha e possuir a quantidade necessária também estará habilitado a mintar.

Já os usuários com outras carteiras poderão fazer o staking diretamente via site Cards do Futebol, seguindo os mesmos critérios de participação. Importante: se o usuário retirar os Fan Tokens do stake durante o período da campanha, ele perde o direito de mintar os cards.

Ao todo, são quase 200 atletas retratados, distribuídos entre os sete clubes participantes da campanha. Entre eles estão craques do Flamengo, como Arrascaeta, Pedro e Leo Ortiz; ídolos do Palmeiras, como Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga; referências do São Paulo, como Arboleda, Lucas e Oscar; e atletas do Fluminense que se destacaram no Mundial de Clubes, como Fábio e Thiago Silva, além de Borré pelo Internacional e Vegetti pelo Vasco da Gama.

Além da inovação estética e técnica, a campanha reforça o posicionamento da Chiliz como referência global na interseção entre blockchain, engajamento esportivo e novas economias digitais. “Ao combinar inteligência artificial como ferramenta que gera escassez, e a segurança, transparência e rastreabilidade da tecnologia blockchain para possibilitar a negociação desses itens originais, únicos e exclusivos, tornamos a clássica cultura de colecionar em algo monetizável e seguro em que mais pessoas poderão participar e se beneficiar da economia que gira em torno do universo esportivo”, completa Pessoa.

*Para quem não está familiarizado com alguns termos, a Chiliz esclarece que:

Blockchain é a tecnologia por trás dos colecionáveis, garantindo que sejam autênticos e únicos;

é a tecnologia por trás dos colecionáveis, garantindo que sejam autênticos e únicos; Fan Tokens são como chaves digitais de acesso dos clubes, que entregam recompensas e experiências exclusivas;

são como chaves digitais de acesso dos clubes, que entregam recompensas e experiências exclusivas; Staking é uma forma de “guardar” esses tokens temporariamente para ganhar benefícios, sem perder a propriedade deles;

é uma forma de “guardar” esses tokens temporariamente para ganhar benefícios, sem perder a propriedade deles; Mintagem é o processo de criação de um item digital exclusivo, como os cards desta campanha.

Sobre o Grupo Chiliz

O Grupo Chiliz é líder em tecnologia blockchain para a indústria do esporte e do entretenimento, sendo pioneiro na criação dos Fan Tokens™ e no desenvolvimento da Chiliz Chain, a primeira e principal blockchain Layer-1 projetada especificamente para esse setor. A Chiliz também é a força por trás da plataforma Socios.com, que funciona como uma carteira digital segura e intuitiva, onde os usuários podem gerenciar mais de 70 Fan Tokens™ e acessar experiências, recompensas e oportunidades exclusivas oferecidas por organizações esportivas de elite — incluindo FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus e Inter de Milão — para fortalecer a conexão e a fidelidade entre marcas e fãs. Governada pelo token $CHZ, a Chiliz Chain oferece uma infraestrutura descentralizada e confiável para que marcas, desenvolvedores e comunidades construam o futuro do ecossistema SportFi.

Leia + Sobre todos os Esportes