A Coopercitrus Expo 2025, que acontece de 21 a 25 de julho, na Fundação Coopercitrus Credicitrus, em Bebedouro (SP), terá uma programação de palestras especialmente pensada para cooperados, produtores rurais, famílias e profissionais do agronegócio. Os encontros acontecerão no Auditório Central da feira, com entrada gratuita, e trazem temas relevantes como economia, gestão, liderança feminina, saúde mental no campo e sucessão familiar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa integra os pilares estratégicos da feira, que tem como tema “A Casa do Cooperado, onde as raízes se fortalecem”, reforçando o compromisso com o conhecimento e a valorização de quem constrói o agro no dia a dia.

Confira a programação completa:

TERÇA-FEIRA – 22/07/25

08h00: Abertura dos portões

09h00: Palestra Joaquim Levy – “Perspectivas econômicas e exportações”

10h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro Malabarindo

10h30: Espaço Mulheres do Campo – “Sua imagem vende: posicionamento e marca pessoal no agronegócio”, com Miriam Xavier, host do podcast “Agro é Vendas”

13h30: Pronunciamento Guilherme Campos Júnior – Secretário de Política Agrícola – Ministério de Agricultura e Pecuária – “PLANO SAFRA e Proposta de Decreto que institui a Política Nacional de Fomento da Borracha Natural Brasileira”

14h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro Malabarindo

14h30: Espaço Mulheres do Campo – “De filha para gestora: roda de conversa sobre Sucessão Familiar”, com Luciana Real, gerente Real H, e Ana Carolina Columbeli, cooperada cafeicultora

18h00: Encerramento

QUARTA-FEIRA – 23/07/2025

08h00: Abertura dos portões

10h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro RisoShow

10h30: Espaço Mulheres do Campo – “Workshop: Circuito do processo de Classificação e Degustação de Café”

14h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro RisoShow

14h30: Espaço Mulheres do Campo – “Liderança feminina no agro: a trajetória da Mariana Castanho, Diretora Comercial Corteva”, com Mariana Castanho

08h00 às 18h00: Negociações

18h00: Encerramento

QUINTA-FEIRA – 24/07/2025

08h00: Abertura dos portões

10h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro Malabarindo

10h30: Palestra Espaço Mulheres do Campo – “Saúde Mental no Agronegócio: como desenvolver inteligência emocional para que mulheres liderem no campo”, com Camila Batista

13h00: Palestra Fernando Nakayama – Café Canephora: um olhar de oportunidades para a agricultura no estado de São Paulo

14h00: Palestra Anderson Tadeu Frangiotti – Desafios na Gestão das Propriedades Rurais: Como Tornar sua Fazenda mais Organizada, Eficiente e Rentável

14h00: Espaço Pequenos Agricultores – Teatro Malabarindo

14h30: Palestra Espaço Mulheres do Campo – “Workshop: Sucessão Familiar no Agronegócio”, com o Dr. Aires Vigo

08h00 às 18h00: Negociações

18h00: Encerramento

SEXTA-FEIRA – 25/07/25

08h00: Abertura dos portões

08h00 às 18h00: Negociações

18h00: Encerramento

Sobre a Coopercitrus Expo 2025

Com mais de 38 mil m² de área montada, 131 estandes de expositores líderes no segmento que atuam e expectativa de R$ 2 bilhões em negócios, a Coopercitrus Expo é referência regional em inovação, tecnologia e integração no agro. A feira oferece estrutura completa, transporte gratuito para cooperados e programação técnica e institucional voltada para o desenvolvimento do produtor rural.

Serviço

Coopercitrus Expo 2025

Data: 21 a 25 de julho de 2025

Horário: das 8h às 18h

Local: Fundação Coopercitrus Credicitrus – Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 384 SUL – Bebedouro/SP

Entrada: gratuita

A Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais é uma das maiores do Brasil no fornecimento de insumos, máquinas e suporte técnico agrícola. Com sede em Bebedouro (SP), atende mais de 40 mil cooperados em mais de 300 municípios de SP, MG, MS e GO, oferecendo soluções integradas em insumos, máquinas, irrigação, e inovação tecnológica e assistência técnica para todas as etapas da produção rural.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado