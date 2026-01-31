Os blocos carnavalescos Bloco da Cana Valesca e BloCão – Animais Têm Voz que integram a programação do Carnaval de SBO 2026 anteciparão a folia neste sábado (31) no Mercadão da Cidade. A partir das 16 horas, a programação contará com apresentações de Negro Silva e da Banda do Bloco Apareceu a Margarida. Toda a programação é gratuita.

Criado por um grupo de amigos apaixonados pelo carnaval, o Bloco Cana Valesca tem como proposta resgatar a alegria dos carnavais das décadas de 1980 e 1990, com repertório marcado pelo axé e pelos grandes sucessos da época, além da presença de sua mascote, que anima foliões de todas as idades.

Por sua vez, o BloCão – Animais Têm Voz, idealizado pela ONG Animais Têm Voz, leva para o carnaval uma proposta que une folia e conscientização sobre a causa animal. O bloco promove um ambiente familiar, diurno e planejado para garantir o bem-estar dos pets, reunindo tutores, crianças e animais em uma experiência segura e acolhedora.

Já o Bloco Apareceu a Margarida é uma das principais referências do carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste. Criado em 2018 e organizado por Kethlen Rose Inácio da Silva, o bloco homenageia Dona Margarida da Graça Martins, fundadora do município, e foi reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

Pré-Carnaval do Traquitana

No dia 7 de fevereiro, a partir das 16 horas, o Bloco do Traquitana realiza seu pré-carnaval no Museu da Imigração. O evento contará com mini trio elétrico, estrutura de food trucks, entrada gratuita e classificação livre. O local fica na Rua João Lino, 371, no Centro. Criado em 2019, o Bloco do Traquitana resgata o carnaval de rua tradicional, com marchinhas, clima nostálgico e proposta familiar.

Carnaval de SBO 2026, além do Cana Valesca

O Carnaval de SBO 2026 acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com programação gratuita na Praça Central, que será novamente o coração da folia e ponto de dispersão dos 10 blocos carnavalescos da edição. Os shows integram a programação oficial do evento e reúnem artistas e grupos de samba e carnaval ao longo dos quatro dias.

A programação é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, valorizando manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Neste ano desfilarão: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, BloCão “Animais Têm Voz”, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Na Praça Central, no sábado (14), a festa começa às 15h30 com o grupo Intui’Samba e segue às 20 horas com o Grupo Alto Astral. No domingo (15), a programação tem início às 15h30 com a Banda Babaloo e continua às 20h30 com o Samba d’Aninha. Na segunda-feira (16), a Praça Central recebe, às 20 horas, Robson Cruz e Banda. O encerramento acontece na terça-feira (17), com Vivian Ignácio e Banda às 15h30 e, às 20 horas, o show do Samba da Nega.

A programação completa está disponível no site culturasbo.com, nas redes sociais @culturasbo e ainda no Instagram oficial do evento: @carnavaldesbo Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.