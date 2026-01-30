Séries e filmes campeões de janeiro 2026

Dia do Publicitário marca primeiro Encontro APP Campinas

No dia 6 de fevereiro, a Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas realiza o primeiro Encontro APP de 2026 com uma proposta que foge do óbvio e convida os profissionais a viverem uma experiência prática, imersiva e colaborativa. Para marcar o início do ano e celebrar o Dia do Publicitário, que é comemorado dia 01 de fevereiro, o encontro acontece no Escape 60’ Campinas, colocando os participantes dentro de um desafio que estimula criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipe, habilidades essenciais no dia a dia da comunicação. O evento é gratuito para associados e as inscrições estão abertas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento__3285523

A dinâmica proposta vai além do entretenimento e convida os participantes a atuarem de forma integrada, lidando com problemas, pistas e decisões em um ambiente de pressão controlada. A experiência estimula competências cada vez mais valorizadas no mercado, como colaboração, leitura rápida de cenários e pensamento estratégico. A escolha do Escape 60’ Campinas como palco do encontro reforça a proposta de tirar os profissionais da rotina e promover conexões reais por meio de uma vivência prática, que aproxima pessoas, estimula a troca e fortalece relações.

Jeannette Galbinski, diretora de marketing e sócia-fundadora do Escape 60’ – Créditos: Divulgação

“A proposta do Escape 60’ sempre foi criar experiências que provoquem as pessoas a pensarem juntas, tomarem decisões e confiarem no trabalho em equipe. Quando esse formato se conecta com o universo da publicidade, o resultado é ainda mais potente, porque dialoga diretamente com a rotina criativa e colaborativa do mercado”, afirma Jeannette Galbinski, diretora de marketing e sócia-fundadora do Escape 60’.

Para Luciano Antonio da Silva, presidente da APP Campinas, a iniciativa reforça o papel da entidade na construção de experiências relevantes para o mercado. “O Encontro APP é um espaço pensado para promover conexão, troca e desenvolvimento profissional. Começar o ano celebrando o Dia do Publicitário com uma vivência prática como essa simboliza bem o que acreditamos: aprender, se relacionar e crescer juntos”, destaca.

Luciano Antônio da Silva, presidente da APP Campinas

O Encontro APP integra o calendário mensal de atividades da Associação dos Publicitários de Campinas e tem como foco impulsionar o mercado local, fomentar networking qualificado e criar espaços de relacionamento entre profissionais, estudantes e lideranças da área. A edição de fevereiro marca o início das ações da entidade em 2026 e reforça o compromisso da entidade com iniciativas que unem conteúdo, experiência e conexão.

 Serviço Encontro APP Campinas

Local: R. José Pires Neto, 346 – Cambuí, Campinas – SP, 13025-170

Data: 6 de fevereiro

Horário: 10h às 12h30

