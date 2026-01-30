“Dia D”: Nova Odessa vacina contra Sarampo e Febre Amarela no sábado (7)

Campanha acontece nas UBSs 2, 3 e 7, das 7h às 16h, com atualização da carteira de vacinação da população

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa promove, no sábado, 7 de fevereiro, o “Dia D” de Vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela. Para aplicação das vacinas é necessário comparecer às Unidades de Saúde com documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. A mobilização acontece na UBS 2 (Jardim São Jorge), UBS 3 (Jardim Éden) e UBS 7 (Jardim Nossa Sra. de Fátima), das 7h às 16h.

Além da aplicação das doses contra o Sarampo e a Febre Amarela, a equipe de Saúde vai verificar a situação vacinal dos moradores. Caso seja identificada alguma vacina em atraso, ela poderá ser aplicada no mesmo atendimento, garantindo a atualização completa do esquema vacinal.

Quem deve se vacinar

Sarampo

• Crianças: primeira dose (tríplice viral) ao completar um ano e segunda dose (tetra viral) com um ano e três meses;

• Pessoas de 5 a 29 anos: duas doses com intervalo mínimo de 30 dias;

• Pessoas de 30 a 59 anos: uma dose;

• Trabalhadores da saúde: duas doses da tríplice viral, independentemente da idade.

Febre amarela

• Crianças: uma dose aos 9 meses de idade e reforço aos 4 anos;

• Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: uma dose de reforço;

• Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas: uma dose.

