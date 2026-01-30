Atração infantil, em curta temporada, segue encantando crianças com experiência lúdica e imersiva

O Tivoli Shopping recebe neste final de semana mais uma edição do Chá das Princesas, atração infantil que vem encantando crianças e famílias com uma experiência repleta de magia, fantasia e emoção. Em curta temporada, o evento é uma oportunidade especial para quem ainda não participou ou deseja reviver esse momento encantador.

O Chá das Princesas proporciona uma vivência imersiva nos clássicos contos de fadas, convidando as crianças a viverem, de fato, um dia de princesa. Em um espaço temático cuidadosamente preparado, personagens conhecidas apresentam um show musical especial, interagem com o público e conduzem a aguardada cerimônia de coroação, criando um ambiente de fantasia e encantamento.

Ao final da experiência, as crianças ainda participam de uma sessão de fotos com as princesas, garantindo registros afetivos e lembranças inesquecíveis para toda a família.

“O Chá das Princesas é uma atração que conquista pelo cuidado com cada detalhe e pelo caráter lúdico da experiência. Trazer essa vivência novamente, mesmo em curta temporada, é uma forma de ampliar as opções de lazer infantil e proporcionar momentos especiais para as famílias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Voltado especialmente para o público infantil, o evento integra a programação de férias e reforça o posicionamento do Tivoli como o shopping da família, oferecendo atrações que estimulam a imaginação, a convivência e a criação de memórias afetivas.

A atração, que tem duração de 60 minutos, acontece em um espaço montado especialmente ao lado da loja CVC. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.chadasprincesasoficial.com.br.

Serviço: Chá das Princesas

Sábados e domingos (dias 31/01, 01/02 e 07 e 08/02)

14h, 16h e 18h

Ao lado da CVC | Tivoli Shopping

Ingressos: à venda pelo site www.chadasprincesasoficial.com.br