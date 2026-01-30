Com a aproximação das Eleições 2026, a Justiça Eleitoral de São Paulo reforça o alerta ao eleitorado: 6 de maio é o último dia para emitir o primeiro título, transferir o domicílio, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências para votar em outubro. A maioria dos serviços podem ser acessados de forma on-line, pelo Autoatendimento, mas outros exigem atendimento presencial – caso, por exemplo, de quem vai tirar o primeiro título ou fazer a coleta da biometria. Para evitar filas de última hora, o ideal é regularizar a situação eleitoral o quanto antes.
A partir desta segunda-feira (2), os cartórios do estado voltam a atender ao público de segunda a sexta, das 11h às 17h, após funcionamento em expediente reduzido em janeiro, conforme a Portaria TRE-SP nº 312/2025.
O atendimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no centro da capital, também volta ao normal, no horário das 12h às 18h.
É possível localizar o endereço e os contatos dos cartórios no site do TRE-SP. A ferramenta de consulta permite identificar, de forma rápida e segura, a unidade mais próxima da sua região. No estado, eleitoras e eleitores podem buscar atendimento presencial em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral à qual seu título está vinculado. No entanto, antes de se dirigir à unidade, é necessário fazer agendamento prévio.
Eleições e consultas às ZEs
O sistema de consulta às zonas eleitorais (ZEs) reúne informações atualizadas, como endereço completo, telefone, e-mail institucional e, quando disponível, número de WhatsApp da unidade.
A pesquisa pode ser feita de maneira simples:
- Acesse o site do TRE-SP
- No menu principal, selecione a aba “Serviços eleitorais”;
- Clique em “Consulta a zonas eleitorais”;
- Escolha a forma de busca: por município, pelo endereço residencial ou diretamente pelo número da zona eleitoral.
- As informações de contato também podem ser encontradas na plataforma de Autoatendimento, na opção “Unidades da Justiça Eleitoral”.
Zonas eleitorais na capital, Região Metropolitana e interior
No estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o TRE-SP mobiliza sua estrutura para garantir que os mais de 33,5 milhões de eleitores estejam com a situação regularizada para votar em outubro. Há 393 zonas eleitorais em funcionamento para atender 645 municípios.
Apenas cinco cidades da Região Metropolitana – São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco e Santo André – concentram mais de 12 milhões de eleitores. A capital lidera com 9,1 milhões de eleitores e 57 cartórios eleitorais.
Guarulhos aparece na sequência, com 930.326 eleitores e sete zonas eleitorais. Em seguida, estão Osasco (575.730 eleitores) e Santo André (566.508 eleitores), ambas com seis unidades cartorárias. No interior e no litoral, destacam-se São José dos Campos (525.356 eleitores e quatro ZEs), Sorocaba (514.686 eleitores e cinco ZEs), Ribeirão Preto (460.463 eleitores e quatro ZEs), e Santos (341.412 eleitores e três ZEs).
O TRE-SP orienta o cidadão a não deixar para buscar atendimento presencial de última hora, evitando filas e eventuais sobrecargas nos sistemas.
Novas sedes
Para melhorar o atendimento ao eleitorado, nos últimos anos, a Justiça Eleitoral paulista vem investindo na modernização da estrutura física dos cartórios. Iniciado em 2022, o programa substitui imóveis cedidos por prefeituras por sedes próprias ou locadas diretamente pelo Tribunal, promovendo maior autonomia administrativa e padronização no atendimento.
Desde o início do projeto, 21 novas unidades já foram entregues, oferecendo espaços mais modernos, acessíveis e adequados para receber o eleitorado paulista. Somente em 2025, foram inauguradas cinco novas sedes nas cidades de Pirapozinho, Itapeva, Itaporanga, Ribeirão Preto e Cosmópolis.
