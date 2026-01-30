Com a aproximação das Eleições 2026, a Justiça Eleitoral de São Paulo reforça o alerta ao eleitorado: 6 de maio é o último dia para emitir o primeiro título, transferir o domicílio, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências para votar em outubro. A maioria dos serviços podem ser acessados de forma on-line, pelo Autoatendimento, mas outros exigem atendimento presencial – caso, por exemplo, de quem vai tirar o primeiro título ou fazer a coleta da biometria. Para evitar filas de última hora, o ideal é regularizar a situação eleitoral o quanto antes.

A partir desta segunda-feira (2), os cartórios do estado voltam a atender ao público de segunda a sexta, das 11h às 17h, após funcionamento em expediente reduzido em janeiro, conforme a Portaria TRE-SP nº 312/2025.

O atendimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no centro da capital, também volta ao normal, no horário das 12h às 18h.

É possível localizar o endereço e os contatos dos cartórios no site do TRE-SP. A ferramenta de consulta permite identificar, de forma rápida e segura, a unidade mais próxima da sua região. No estado, eleitoras e eleitores podem buscar atendimento presencial em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral à qual seu título está vinculado. No entanto, antes de se dirigir à unidade, é necessário fazer agendamento prévio.

Eleições e consultas às ZEs

O sistema de consulta às zonas eleitorais (ZEs) reúne informações atualizadas, como endereço completo, telefone, e-mail institucional e, quando disponível, número de WhatsApp da unidade.

A pesquisa pode ser feita de maneira simples:

Acesse o site do TRE-SP

No menu principal, selecione a aba “Serviços eleitorais”;

Clique em “Consulta a zonas eleitorais”;

Escolha a forma de busca: por município, pelo endereço residencial ou diretamente pelo número da zona eleitoral.

As informações de contato também podem ser encontradas na plataforma de Autoatendimento, na opção “Unidades da Justiça Eleitoral”.

Zonas eleitorais na capital, Região Metropolitana e interior

No estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o TRE-SP mobiliza sua estrutura para garantir que os mais de 33,5 milhões de eleitores estejam com a situação regularizada para votar em outubro. Há 393 zonas eleitorais em funcionamento para atender 645 municípios.

Apenas cinco cidades da Região Metropolitana – São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco e Santo André – concentram mais de 12 milhões de eleitores. A capital lidera com 9,1 milhões de eleitores e 57 cartórios eleitorais.

Guarulhos aparece na sequência, com 930.326 eleitores e sete zonas eleitorais. Em seguida, estão Osasco (575.730 eleitores) e Santo André (566.508 eleitores), ambas com seis unidades cartorárias. No interior e no litoral, destacam-se São José dos Campos (525.356 eleitores e quatro ZEs), Sorocaba (514.686 eleitores e cinco ZEs), Ribeirão Preto (460.463 eleitores e quatro ZEs), e Santos (341.412 eleitores e três ZEs).

O TRE-SP orienta o cidadão a não deixar para buscar atendimento presencial de última hora, evitando filas e eventuais sobrecargas nos sistemas.

Novas sedes

Para melhorar o atendimento ao eleitorado, nos últimos anos, a Justiça Eleitoral paulista vem investindo na modernização da estrutura física dos cartórios. Iniciado em 2022, o programa substitui imóveis cedidos por prefeituras por sedes próprias ou locadas diretamente pelo Tribunal, promovendo maior autonomia administrativa e padronização no atendimento.

Desde o início do projeto, 21 novas unidades já foram entregues, oferecendo espaços mais modernos, acessíveis e adequados para receber o eleitorado paulista. Somente em 2025, foram inauguradas cinco novas sedes nas cidades de Pirapozinho, Itapeva, Itaporanga, Ribeirão Preto e Cosmópolis.