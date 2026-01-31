Um homem acusado de escalar os filhos para trabalhar para que ele tivesse acesso a drogas foi preso esta semana em Santa Bárbara d’Oeste. Ele ainda foi acusado de bater tanto no pai quanto na mãe, que tentaram cuidar de uma das netas.

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste atendeu a ocorrência de violência doméstica, maus-tratos contra criança, ameaça e porte de drogas no bairro Mollon.

A equipe de motopatrulhamento —GCMs Brandão e Medeiros — foi acionada por uma mulher que relatou agressões contra um casal de idosos. No local, os guardas constataram que o homem havia agredido a filha menor.

Além dos filhos, os pais

Ao ser contido pelos pais, passou a ameaçar o próprio pai com uma faca. E até a mãe o rapaz fez empurrar. Ela sofreu escoriações.



Segundo informações apuradas, o homem obrigava os filhos a cometer pequenos furtos para sustentar o uso de entorpecentes. Parte dos produtos foi localizada e apreendida.

O suspeito foi localizado após tentativa de fuga com uma bicicleta. Ele caiu durante a perseguição e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas.

Com ele e com uma das crianças foram encontradas mochilas contendo objetos furtados e porções de cocaína.

As vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas. O autor foi conduzido ao plantão policial, onde a prisão foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça. As crianças ficaram sob responsabilidade dos avós.

