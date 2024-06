Candidatos farão a prova do Vestibular das Fatecs no domingo (30)

A prova do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2024 será aplicada no domingo (30), às 13 horas. Os candidatos terão cinco horas para responder a questões de múltipla escolha e fazer uma redação. O local de prova está disponível para consulta no site vestibularfatec.com.br . Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente. Para que a avaliação ocorra com tranquilidade, também é importante observar as seguintes orientações: É de responsabilidade do candidato confirmar o local do exame;

É recomendável chegar à escola com uma hora de antecedência, para localizar a sala e a carteira;

Após o início da prova, é preciso permanecer na sala até as 15h30. Após esse horário é possível sair levando o caderno de questões;

É indispensável levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha;

O candidato deve apresentar um documento de identidade original, com foto, em boas condições de visibilidade, para conferência das informações;

A folha de Resposta Definitiva e a Folha de Redação deverão, obrigatoriamente, ser preenchidas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Prova A prova do Vestibular das Fatecs é comum a todos os cursos. Deverão ser respondidas 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, e o participante também deve redigir uma redação, que avalia a capacidade para desenvolver e organizar as ideias. O anexo III do Manual do Candidato e da Portaria que regulamenta o processo seletivo detalha os conteúdos que podem cair na prova. O gabarito oficial será divulgado no dia 1º de julho, a partir das 15 horas, pelo site vestibularfatec.com.br . A lista de classificação geral e o desempenho dos candidatos serão divulgadas em 15 de julho. O cronograma completo do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 pode ser consultado aqui .