Cantor Regis Danese sofre acidente e pede orações

Ele gravou um vídeo sendo socorrido, nesta quarta-feira (30), após sofrer um acidente de carro. Com o rosto ferido, o cantor pede orações.

– Eu acabei de sofrer um acidente no caminho do show de Ceres [Goiás]. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo – afirmou.

O intérprete de Faz Um Milagre em Mim estava acompanhado de seu irmão, Daniel Danese, que nada sofreu no acidente.

🚨 ATENÇÃO:l R. Danese sofre grave acidente de carro. Gospel bateu de frente com uma carreta pic.twitter.com/oTXPJTe8NJ — SAIBA AGORA! (@SSAIBAAGORA) August 30, 2023

