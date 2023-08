Especialista em Egito revela os encantos do país dos faraós

O Egito é considerado o berço das civilizações cheio de encantos.

Com o visual de templos, pirâmides e desertos, o destino atrai milhões de turistas anualmente. O roteiro vai muito além das pirâmides e pode incluir um cruzeiro pelo Rio Nilo ou pernoite no meio do deserto, além de roteiro sol e praia e de inúmeras vivências relacionadas à dança do ventre, também originária do país da Cleópatra, uma das suas filhas mais famosas. As proprietárias do Zahra Studio de Dança do Ventre, Layla e Amura Zahra, mãe e filha, já levaram cerca de 40 grupos ao país em excursões da sua agência de viagens, a Zahra Travel World.

Os próximos passeios ocorrem entre o final do mês de outubro e o início de novembro, e contam com duas programações diferentes organizadas com base em 17 anos de experiência das sócias. O primeiro – que sai dia 28 de outubro e dura oito dias – passa por diversas pirâmides e pela Esfinge esculpida na rocha. Os turistas vão ainda visitar o famoso Palácio dos Perfumes; conhecer a Fábrica de Papiros com demonstração de como era a perfumaria no Egito Antigo; visitar desertos, como o Deserto Branco, seguido de almoço típico egípcio. Além disso, há um passeio em um carro 4×4 para outros desertos famosos e com vistas deslumbrantes, como o Deserto Negro e Crystal Valley.

Já o segundo grupo – que sai dia 30 e dura 13 dias – conta com uma programação mais extensa e um cruzeiro pelo Rio Nilo, com três dias de navegação passando por paisagens de tirar o fôlego. Entre as atrações, tem visita ao templo de Kom Ombo, uma construção dupla com dois conjuntos de sala e cada lado é dedicado a uma divindade diferente – Sobek e Horus. Além disso, é possível visitar, durante o passeio de navio, outros templos clássicos do Egito como o templo de Hórus em Edfu, e o templo de Karnak e o templo de Luxor. A programação dos dois toreiros passam ainda por Hurghada, um balneário que se estende por 40 km ao longo da costa egípcia do Mar Vermelho, famoso pela prática de mergulho e repleto de resorts.

Dança do ventre

Os roteiros da agência são diferenciados e feitos em parceria com uma agência de turismo do Cairo, parceiros da agência brasileira há quase duas décadas. A empresária conta que tudo começou em 2005, quando abriu o estúdio de dança, Zahra. “A primeira viagem foi em 2006, após uma apresentação pela escola de ventre no Pátio Brasil, fomos convidadas para conhecer o país. Nessa primeira viagem, conseguimos montar um grupo de dez pessoas. E de lá para cá não paramos mais”, conta Layla Zahra, especialista no Egito.

O destino se tornou objeto de desejos de alunas e praticantes de dança do ventre e dos apaixonados pela cultura do País dos faraós. No Cairo, por exemplo, acontecem diversos festivais internacionais de dança do ventre todos os anos. Assim, quando bailarinas procuram a agência Zahra para conhecer o Egito, as sócias preparam uma programação exclusiva, com passeios da excursão, além da participação em festivais. Os grupos são acompanhados pelas especialistas, que dão todo suporte aos viajantes.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A agência procura mostrar que, diferente do que a maioria das pessoas acreditam, as paisagens do país não se restringem às pirâmides. “Eu não sabia que poderia conhecer o Mar Vermelho, fazer um cruzeiro pelo Nilo. Existe uma infinidade de coisas para visitar. A própria cultura é muito rica, muito linda. Como fiquei muito encantada, fui formando excursões e, de 2006 a 2019, levamos cerca de 40 grupos ao Egito, quando tivemos que dar uma pausa devido à pandemia”, diz.

O primeiro grupo pós-pandemia saiu em junho de 2022, com 12 pessoas. Um dos viajantes foi o influencer Fábio Marxx, que destacou a importância de realizar a viagem com quem conhece o destino. “É muito importante ir para esses lugares com agência, não só pela experiência diferenciada, mas também porque é um país com especificidades e uma cultura diferenciada, que necessita de uma orientação maior”, afirma.

Os grupos têm saídas em 28/10 a 04/11 e 30/10 a 13/11. Mais informações pelo site https://www.zahrastudio.com.br ou pelo tel: (61) 9 9966-6682.

Sobre a Zahra Travel World – A Zahra nasceu em 2005 na Asa Sul, em Brasília, como Zahra Studio, como uma das primeiras escolas de dança do ventre em Brasília. Isso possibilitou que o local se tornasse um centro de referência na modalidade, formando grande parte das profissionais de dança do ventre do Distrito Federal. Depois do sucesso do estúdio de dança e das viagens realizadas pelas sócias Layla e Amura Zahra, em 2019 nascia oficialmente a Zahra Travel World. A agência que inicialmente operava apenas com organização de excursões para o Egito, hoje também oferece roteiros para outros destinos nacionais e internacionais.

Serviço:

Agencia Zahra Travel World

Endereço: Endereço: Quadra Crs 504 Bloco C Entrada 57 Sala 58, Parte de. Acesso pela W2, Asa Sul, Brasília – DF

Telefone : (61) 9 98431-0373