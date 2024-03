Apresentação do Spot no Mobile World Congress (MWC) fortaleceu parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a Boston Dynamics para a expansão da tecnologia no Brasil.

O Spot, o cão-robô, atraiu os olhares do público que esteve presente no Mobile World Congress (MWC) 2024, o maior e mais influente evento de conectividade, realizada em Barcelona, na Espanha. O evento tem a expectativa de reunir, de 26 e 29 de fevereiro, cerca de 90 mil pessoas, entre os principais fabricantes e operadoras do mundo, para apresentar e discutir o futuro da tecnologia.

Desenvolvido pela empresa americana Boston Dynamics, o Spot marcou presença no primeiro dia de programação (26) da feira. O cão-robô foi o primeiro a chegar no Brasil, por meio de uma parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Itaipu Binacional, ABDI e Petrobras para impulsionar as redes 5G industriais no Brasil.

Spot é um robô quadrúpede equipado com pernas articuladas e uma série de sensores, câmeras, inteligência artificial, conexão 5G e outras tecnologias que permitem que ele navegue autonomamente e interaja com o ambiente ao seu redor. O cão-robô ganha destaque por sua agilidade e capacidade de se adaptar a diferentes situações, tornando possível a inspeção e monitoramento de áreas críticas e de difícil acesso.

Durante o MWC, o PTI apresentou aos participantes do evento os seus cases de uso e validações técnicas com o cão-robô, iniciados em agosto de 2023, em infraestruturas críticas. A tecnologia também pode ser conferida de perto na feira por diversas autoridades, entre elas o ministro das comunicações, Juscelino Filho, governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, presidente da Apex, Jorge Viana e o presidente da Softex, Ruben Delgado. O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, também esteve presente.

Spot no Brasil

Apresentação do Spot no Mobile World Congress (MWC) fortaleceu parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a Boston Dynamics para uma futura expansão da tecnologia no mercado brasileiro.

Para o diretor de negócios e empreendedorismo do PTI, Eduardo de Miranda, o Parque Tecnológico já é considerado pela Boston Dynamics como um parceiro estratégico no Brasil capaz de desenvolver softwares e aplicações para o equipamento. “O PTI está caminhando para estabelecer uma parceira mais forte e duradoura com a Boston. Uma parceria única que nos dá orgulho e a responsabilidade de desenvolver vários casos de uso dentro da indústria brasileira. A participação na feira nos aproximou ainda mais de grandes empresas e grandes parceiros para o desenvolvimento desse projeto tão importante”, destacou.

Segundo o diretor superintendente do PTI, Professor Irineu Colombo, ao estar presente no MWC, o Parque se apresenta no cenário internacional como integrador de tecnologias. “Nos posicionamos como um parceiro para o desenvolvimento de soluções para as necessidades das empresas, ao mesmo tempo em que tivemos a oportunidade de apresentar os cases de utilização do cão robô spot e a capacidade de embarcar tecnologias e ferramentas de comunicação 5G na plataforma do Spot”, afirmou. “Estamos preparados para ajudas as indústrias brasileiras na transição para o 4.0”, ressaltou o diretor superintendente.

O gerente estratégico de contas da Boston Dynamics, Chris McCasky, destacou a importância das instituições brasileiras no fomento à expansão da plataforma robótica em novos mercados. “Estamos entusiasmados com nossos parceiros que estão implementando as tecnologias do SPOT em suas infraestruturas e nos ajudando a criar novos casos de uso eficientes, mais inteligentes e gerando valor ao redor do mundo”, agradeceu.