Cão Véio Santa Barbara d’Oeste destaca pratos ideais para o outono

Carnes e sobremesas encorpadas estão entre as sugestões da casa para a estação

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Com a chegada do outono, nesta semana, pratos quentes passam a ganhar espaço nos cardápios, acompanhando as temperaturas mais amenas da estação. Preparos com carne e receitas mais encorpadas ganham espaço nesse período.

No Cão Véio, gastropub criado pelo chef Henrique Fogaça em parceria com o músico Badauí, o cardápio reúne opções que seguem essa proposta. Entre elas está o Matilha (R$46), bolinho de cupim cremoso servido com pimenta defumada de maracujá. Outra opção é o Cane Corso (R$149), ancho Black Angus T-beef servido com batata palito, pão de alho com catupiry, salada, vinagrete e chimichurri.

Para a sobremesa, o cardápio inclui o Dama (R$42), preparado com sorvete artesanal de paçoca, brigadeiro, praliné de castanhas e calda de chocolate belga, além do Vagabundo (R$42), torta de maçã verde servida com creme inglês de Jack Daniel’s.

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